Giây phút hỗn loạn giữa tiếng súng nổ trong bữa tiệc có Tổng thống Trump

Kế hoạch được vạch ra ban đầu là một đêm thứ 7 sang trọng tại một phòng khiêu vũ ở Washington với sự góp mặt của Tổng thống Donald Trump, nhưng sự hào nhoáng ấy đã bị phá vỡ bởi những tiếng động giống như tiếng súng, khiến các khách mời phải nằm rạp xuống sàn và nhà lãnh đạo Mỹ được lực lượng an ninh đưa ra ngoài.

Lực lượng an ninh nhanh chóng vào cuộc khi phát hiện tiếng súng nổ tại khách sạn Washington Hilton vào tối 25/4.

Khi ông Trump đang ngồi trên một chiếc bàn cao tại bữa tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng - sự kiện lần đầu tiên ông tham dự với tư cách tổng thống, những tiếng nổ lớn làm gián đoạn buổi tiệc, khiến ông cùng những người khác trên sân khấu hoảng hốt.

Video do các phóng viên có mặt tại sự kiện ghi lại cho thấy một cảnh tượng hỗn loạn diễn ra.

Cảnh hỗn loạn bên trong phòng tiệc tối

Ngay sau những tiếng động giống như tiếng súng, tiếng la hét “Nằm xuống!” và “Nằm xuống!” vang lên trong khi các khách mời, bao gồm các phóng viên, quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump và một số thành viên trong nội các Tổng thống, tìm chỗ trú ẩn.

Giữa sự hỗn loạn, Tổng thống Trump nhanh chóng được các nhân viên Mật vụ Mỹ bao vây. Họ rút súng ra và nhanh chóng đưa ông rời khỏi sân khấu, chạy qua tấm màn phía sau trong khi đám đông đang co cụm vì kinh ngạc.

Nổ súng tại bữa tiệc, Tổng thống Trump được sơ tán

Tiếng nhạc của ban nhạc lớn dừng lại. Những người mặc váy dạ hội và vest trở nên im lặng khi các đặc vụ vây quanh các bàn và xung quanh các khách mời trên sàn của phòng khiêu vũ rộng lớn của khách sạn Washington Hilton. Đây cũng chính là khách sạn nơi Tổng thống Ronald Reagan sống sót sau một vụ ám sát 45 năm trước đó.

“Có tiếng súng nổ ở tầng trên”, ông Mehmet Oz, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Medicare và Medicaid dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, cho biết khi đang được lực lượng an ninh sơ tán.

Một quan chức khác cũng được đưa ra khỏi phòng là Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson được hộ tống ra ngoài căn phòng khi vụ nổ súng xảy ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhanh chóng rời khỏi phòng tiệc.

Alexandra Ingersoll, phóng viên của One America News, nói rằng cô đang ở bên trong phòng khi tình trạng hỗn loạn bắt đầu xảy ra và đã chứng kiến ​​lực lượng Mật vụ nhanh chóng hành động để bảo vệ Tổng thống.

“Tôi chỉ biết chui xuống gầm bàn và nghĩ: “Mình không thể mạo hiểm được”. Tôi không biết liệu kẻ xả súng đã bị hạ gục chưa hay chuyện gì đang xảy ra”, nữ phóng viên kể lại.

Do vẫn còn ít thông tin chi tiết về chuyện gì thực sự đã xảy ra, toàn bộ căn phòng đã được lệnh sơ tán, vài trăm khách mời đã di chuyển vào sảnh khách sạn Hilton và ra ngoài trời.

Khách mời được nhìn thấy ôm nhau, gọi điện thoại, nhắn tin cho bạn bè, người thân và các cơ quan tin tức của họ.

Sau đó, Mật vụ Mỹ tuyên bố rằng họ đang điều tra một vụ nổ súng gần khu vực kiểm soát an ninh chính của sự kiện.

“Tổng thống và Đệ nhất phu nhân đều an toàn, cùng với tất cả những người được bảo vệ. Một người đã bị bắt giữ”, Mật vụ Mỹ thông báo.

Khoảng 20h40, một phóng viên của AFP đã nhìn thấy các sĩ quan cảnh sát chạy ào qua các con phố xung quanh khách sạn Hilton, dỡ bỏ các rào chắn, hướng dẫn người đi đường sang các tuyến phố khác và nhanh chóng di chuyển xe cộ khỏi khu vực.

Một trực thăng bay lượn trên không. Vài phút sau, một đoàn xe rời khách sạn Hilton, hướng về phía Nhà Trắng.

Khoảng một giờ sau khi Tổng thống Trump được sơ tán khẩn cấp, ông đã thông báo trên mạng xã hội rằng "một tay súng đã bị bắt giữ".

"Một buổi tối khá đáng nhớ ở Washington DC. Lực lượng Mật vụ và Cảnh sát đã làm một công việc tuyệt vời", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump cùng các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ và các phóng viên trong bữa tiệc tối đã di chuyển đến Nhà Trắng để tổ chức họp báo về vụ nổ súng. Ông Trump kêu gọi tinh thần đoàn kết của công chúng Mỹ sau vụ việc này.

Ông Jeffrey Carroll, quyền trưởng cảnh sát Sở Cảnh sát Thủ đô Washington, cho biết theo kết quả điều tra sơ bộ, nghi phạm là khách lưu trú tại khách sạn nơi diễn ra tiệc tối và mang theo súng ngắn khi tiếp cận chốt kiểm soát.

Các sĩ quan đã phong tỏa một phòng có liên quan đến nghi phạm và đang tiến hành các thủ tục điều tra theo quy định để đánh giá các vật dụng bên trong.

Ông Carroll nói thêm rằng nghi phạm không bị trúng đạn của cảnh sát và đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Tổng thống Trump cũng đăng ảnh nghi phạm bị bắt giữ lên mạng xã hội.

Quyền trưởng cảnh sát xác nhận nghi phạm chưa từng được cảnh sát Washington DC biết đến trước đây và các nhà chức trách vẫn chưa xác định được động cơ gây án. Nghi phạm được cho là hành động một mình.

Ảnh: Reuters