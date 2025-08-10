Tình báo Anh: Nga kiểm soát thêm 550km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 7

Binh sĩ Nga ở Lugansk (Ảnh: Reuters).

Theo báo cáo ngày 9/8 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh, quân đội Nga nhiều khả năng đã kiểm soát thêm 500-550km² lãnh thổ Ukraine trong tháng 7, tốc độ tương đương tốc độ tiến quân hồi tháng 6.

Báo cho biết, giao tranh chủ yếu diễn ra ở tỉnh Donetsk, tại khu vực phía đông bắc và tây nam Pokrovsk, nơi quân đội Nga đang tìm cách bao vây thành phố này và gây áp lực lên các tuyến hậu cần khác của Ukraine.

“Lực lượng Nga đã kiểm soát một lượng lãnh thổ tương tự của Ukraine trong tháng 6, sau khi liên tục mở rộng từng tháng kể từ tháng 3. Lực lượng này tiếp tục giành các bước tiến chiến thuật ở tỉnh Donetsk, chủ yếu tại phía đông bắc và tây nam Pokrovsk”, báo cáo nêu.

Theo báo cáo, trong 2 tuần qua, quân Nga không đạt được bước tiến đáng kể nào ở tỉnh Sumy. Các cuộc phản công của Ukraine nhiều khả năng đã khiến kế hoạch của Nga nhằm tạo vùng đệm tại đây bất thành.

Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố mục tiêu lập vùng đệm ở vùng biên giới Ukraine nhằm bảo vệ các tỉnh biên giới khỏi các tập kích của Kiev.