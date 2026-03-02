Tiêm kích tàng hình F-35I của Israel (Ảnh: IDF).

Để tạo điều kiện cho chiến dịch không kích diễn ra, Mỹ và Israel đã dồn lực nhằm xóa sổ ngay từ phút đầu các hệ thống tên lửa phòng không, căn cứ sân bay và chiến đấu cơ của Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 2/3 cho biết đã huy động nhiều phương tiện và khí tài quân sự hiện đại trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời đề cập đến việc sử dụng một số “năng lực đặc biệt” nhưng không công bố chi tiết.

Việc Mỹ điều động hàng loạt máy bay trinh sát, cảnh báo sớm trên không và tác chiến điện tử tới Trung Đông cho thấy rất rõ quyết tâm này.

Israel phá hủy chiến đấu cơ F-4 và F-5 của Iran tại sân bay Tabriz (Video: Telegram).

Lực lượng tham gia chiến dịch bao gồm nhiều dòng máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân và Không quân Hải quân Mỹ như F-18, F-16, F-22 và F-35, có khả năng thực hiện đa dạng nhiệm vụ, từ chiếm ưu thế trên không cho tới tập kích chính xác các mục tiêu mặt đất.

Hỗ trợ cho các máy bay chiến thuật còn có máy bay tác chiến điện tử EA-18G, có nhiệm vụ gây nhiễu và chế áp hệ thống phòng không đối phương, cùng máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AWACS), bảo đảm năng lực giám sát và chỉ huy tác chiến trong suốt quá trình triển khai chiến dịch.

Đến hiện tại có thể phần nào khẳng định lực lượng phòng không - không quân Iran bị thiệt hại khá nặng, hầu như không có phản ứng đáng kể.

Ngoài một vài chiếc UAV trinh sát bị bắn rơi, phòng không Iran chưa "sờ tận tay" bất cứ chiến đấu cơ nào của Mỹ - Israel, kể cả những tiêm kích thế hệ 4 không có tính năng tàng hình như F-15 và F-16.

Phòng không Iran được cho là đã bắn hạ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ nhưng bất lực trước các chiến đấu cơ đối phương (Video: RT).

Không quân Iran dường như cũng rất ít hoạt động, máy bay hầu như không cất cánh bởi nếu họ xuất kích, rất dễ rơi vào "thiên la địa võng" mà các loại tiêm kích của đối phương đã giăng sẵn.

Không quân Iran được cho là có các động thái sơ tán, ngụy trang để phòng tránh, bảo toàn lực lượng nhằm tung đòn đáp trả bất ngờ nhưng cũng có tổn thất trên mặt đất.

Mỹ và Israel mới công bố video cho thấy một vài chiến đấu cơ Iran bị phá hủy ngay tại sân bay khi mà chúng không được ngụy trang hay che chắn.

Cũng có thể đó là mô hình để đánh lừa đối phương, nhưng rất khó để qua mặt được những phi công giàu kinh nghiệm cùng các khí tài trinh sát hiện đại và tinh vi.

Mỹ tập kích chính xác, phá hủy chiến đấu cơ và kho chứa UAV của Iran (Video: RT).

Trước đây Iran từng tự hào về những tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung nội địa tiên tiến như Khordad-3 hay Bavar-373 thì nay niềm tin đã ít nhiều bị sứt mẻ vì chúng tỏ ra "yếu thế" trước khả năng áp đảo của đối phương.

Ngay như các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tối tân do Nga chế tạo cũng vắng bóng trong những ngày khói lửa này. Rất có thể Iran đang giấu chúng ở những nơi bí mật, rình rập chờ thời cơ khai hỏa vào mục tiêu của đối phương.

Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel vẫn đang tiếp diễn, liệu phòng không - không quân Iran có cơ hội nào để chứng tỏ năng lực hay không là câu hỏi lớn còn bỏ ngỏ.