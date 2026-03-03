Đòn tấn công trực diện bất ngờ của Iran khiến 6 lính Mỹ thiệt mạng

2 bức ảnh cho thấy vị trí nơi các binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Kuwait. Ảnh bên trái được chụp vào ngày 26/6/2025. Ảnh bên phải được chụp vào ngày 1/3/2026 (Ảnh: Planet Labs PBC).

Những quân nhân Mỹ tử trận đầu tiên trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã thiệt mạng bởi một đòn tấn công trực diện của Iran vào một trung tâm tác chiến đặt tại một cảng dân sự ở Kuwait vào sáng 1/3.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chiều 2/3 thông báo, số người thiệt mạng trong vụ tấn công tại cảng Shuaiba sau đó đã tăng lên 6 người, sau khi phía Mỹ tìm thấy thêm thi thể 2 quân nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết đòn tấn công khiến các quân nhân thiệt mạng đã đánh trúng một “trung tâm tác chiến chiến thuật được gia cố”, nhưng có “một” vật thể bay đã lọt qua hệ thống phòng không của Mỹ. Đây được cho là một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran.

Nguồn tin cho biết đây là một đòn đánh trực diện xảy ra sau 9h, nhắm vào trung tâm của tòa nhà, nơi được mô tả là một khu nhà lắp ghép với không gian văn phòng bên trong.

Theo nguồn tin, cuộc tấn công diễn ra chớp nhoáng và không có bất kỳ cảnh báo hay còi báo động nào, do vậy binh sĩ Mỹ không kịp sơ tán hoặc chạy vào hầm trú ẩn.

Nhiều giờ sau vụ tấn công, lửa vẫn còn cháy âm ỉ ở một số khu vực của tòa nhà. Trung tâm tác chiến bị lửa thiêu cháy, trong khi các bức tường bị sức ép vụ nổ hất văng ra ngoài và một số phần bị bong tróc.

Một hình ảnh vệ tinh được công bố cho thấy một tòa nhà tại cảng bốc cháy và khói đen bốc ngùn ngụt lên trời.

Bản đồ các khu vực ở Trung Đông khi xung đột nổ ra (Đồ họa: Aljazeera).

Ban đầu, CENTCOM, cơ quan phụ trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cho biết chỉ có 3 quân nhân thiệt mạng, nhưng không nêu rõ địa điểm bị tấn công. Do tòa nhà vẫn còn cháy ở một số khu vực, việc tìm kiếm và thu hồi thi thể của các binh sĩ còn lại bị mất thêm thời gian.

Các binh sĩ này thuộc Bộ Chỉ huy Hậu cần Chiến trường số 1, một lực lượng độc lập đóng tại Fort Knox, bang Kentucky, với binh sĩ từ các đơn vị khác được điều động hỗ trợ theo các đợt luân phiên 9 tháng.

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth và Tổng thống Donald Trump đều cho biết có khả năng sẽ còn thêm thương vong của binh sĩ Mỹ trong chiến dịch tập kích Iran. Một phát ngôn viên của CENTCOM ngày 2/3 cho biết có 18 binh sĩ bị thương nặng trong chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả cuộc tấn công khiến các binh sĩ nước này thiệt mạng. Ông cũng để ngỏ khả năng chiến dịch tập kích Iran có thể kéo dài hơn so với dự tính ban đầu.