Một chiếc tiêm kích F-15 của Không quân Mỹ được cho là phát nổ chưa rõ nguyên nhân trên bầu trời Kuwait gần Iran. Phi công nhảy dù khẩn cấp một cách kịp thời, rơi xuống một khu vực ở Kuwait và được các nhân viên y tế sơ cứu đưa tới bệnh viện trong tình trạng phải dùng mặt nạ để thở oxy.

Tiêm kích F-15 được cho là của Mỹ đã phát nổ trên bầu trời Kuwait, gần Iran (Video: RT).

Người dân địa phương ghi hình quá trình máy bay lảo đảo trên bầu trời vài giây trước khi phát nổ và phi công kích hoạt hệ thống phóng dù khẩn cấp.

Phi công tiêm kích F-15 của Mỹ nhảy dù xuống Kuwait và đang được cấp cứu (Video: RT).

Hiện cả Mỹ và Kuwait đều chưa lên tiếng về vụ việc. Chưa rõ chiếc tiêm kích F-15 này bị phát nổ và rơi do nguyên nhân gì trong bối cảnh Mỹ và Israel đang tiếp tục dồn dập tiến hành chiến dịch tấn công Iran.