Mỹ coi vụ nổ súng gần Nhà Trắng là hành động mưu sát Tổng thống Trump

Lực lượng an ninh tại Nhà Trắng hôm 23/5 (Ảnh: New York Times).

Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố vụ nổ súng bên ngoài Nhà Trắng hôm 23/5 là một âm mưu nhằm tước đoạt mạng sống của Tổng thống Donald Trump.

Nghi phạm Nasire Best, 21 tuổi, đã bị các đặc vụ Mật vụ bắn hạ tại hiện trường và tử vong sau đó do các vết thương quá nặng.

Theo Fox News, Best được cho là có tiền sử mắc các vấn đề về thần kinh và đã nằm trong diện quản lý của các cơ quan chức năng, bao gồm cả lực lượng bảo vệ của Tổng thống Mỹ.

Trong một hồ sơ tòa án được quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đệ trình, vụ nổ súng được mô tả là "âm mưu ám sát thứ hai nhằm vào Tổng thống Trump chỉ trong vòng một tháng".

"Khoảng 18h ngày 23/5, một kẻ có vũ trang đã tiếp cận chốt kiểm soát an ninh của Nhà Trắng gần Đường số 17 và Đại lộ Pennsylvania, rút một khẩu súng cỡ nòng lớn từ trong túi ra một cách chuyên nghiệp và nổ súng về hướng Nhà Trắng. Các đặc vụ Mật vụ dũng cảm đã bắn trả. Tay súng bị tiêu diệt và một người qua đường vô tội đã bị thương nặng trong vụ nổ súng”, hồ sơ viết.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau khi một tay súng bị bắt giữ trong bữa tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại khách sạn Washington Hilton - sự kiện mà ông Trump tham dự lần đầu tiên sau gần một thập niên. Cole Tomas Allen, 31 tuổi, sau đó đã bị bắt và bị buộc tội âm mưu ám sát Tổng thống Trump. Đối tượng này phủ nhận các cáo buộc.

Hồ sơ của ông Blanche lập luận rằng cuộc tấn công thứ hai đã chứng minh nhu cầu về "an ninh cấp cao nhất, hiện đại nhất tại Nhà Trắng, bao gồm cả phòng khiêu vũ, một phần gắn kết, thống nhất và chặt chẽ của dự án Cánh Đông, vốn mang ý nghĩa sống còn đối với an ninh quốc gia và đang được xây dựng để đảm bảo Tổng thống có thể thực hiện các nhiệm vụ hiến định của mình trong một cơ sở an toàn và được bảo vệ nghiêm ngặt".

Vào tháng 5, Thượng viện đã chặn khoản kinh phí 1 tỷ USD dành cho hệ thống an ninh của dự án. Tháng trước, một thẩm phán tại Washington cũng tạm thời đình chỉ việc xây dựng phòng khiêu vũ cho đến khi chính quyền ông Trump nhận được sự chấp thuận từ quốc hội.

Hồi đầu tháng, ông Trump thông báo dự án này sẽ có phần mái được phát triển hoàn toàn dành cho mục đích quân sự.

Theo hồ sơ tòa án, ông Trump có các kế hoạch xây dựng một "phần mái bằng thép dày chống thiết bị không người lái", cùng với "các cột trụ chống chịu tên lửa và chống máy bay không người lái". Dự án cũng sẽ được trang bị "kính chống đạn, chống nổ" cùng với "hệ thống lọc không khí và HVAC (sưởi ấm, thông gió, điều hòa) cấp quân sự". Các tính năng an toàn khác sẽ bao gồm các hầm trú ẩn bom, một bệnh viện và các cơ sở y tế tiên tiến cùng với các vị trí bắn tỉa trên sân thượng.