Mỹ nêu lý do tấn công tàu và bệ phóng tên lửa Iran

Iran áp đặt hạn chế đối với hoạt động lưu thông qua Hormuz (Ảnh: Tasnim).

Hãng tin Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, hôm 25/5, lực lượng Mỹ phát hiện 2 tàu của Iran đang rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Lực lượng Mỹ cũng đã đáp trả sau khi một trận địa tên lửa của Iran nhắm mục tiêu vào các chiến đấu cơ của Mỹ trong khu vực.

Nguồn tin của Fox News cho biết thêm, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy vào hôm 25/5 tại các khu vực dọc theo eo biển Hormuz, bao gồm cả các vùng lân cận Sirik và Jask gần tuyến đường thủy chiến lược này. Quan chức trên sau đó xác nhận các cuộc tấn công của Mỹ “hiện đã kết thúc”.

Kết quả là, quân đội Mỹ đã phá hủy cả 2 tàu cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đồng thời tấn công một trận địa tên lửa đất đối không tại thành phố cảng Bandar Abbas.

“Đây là những đòn tấn công mang tính phòng vệ”, vị quan chức này khẳng định. Hai nguồn tin khác cũng nhấn mạnh các cuộc không kích này không đồng nghĩa với việc lệnh ngừng bắn với Iran đã chấm dứt. Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran cũng đưa tin tình hình hiện đã nằm trong tầm kiểm soát.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sau đó xác nhận, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc "tấn công tự vệ" nhắm vào các trận địa phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran xung quanh khu vực eo biển Hormuz.

"Các lực lượng Mỹ hôm nay đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ ở miền nam Iran nhằm bảo vệ binh sĩ của chúng tôi trước các mối đe dọa từ phía lực lượng Iran", người phát ngôn của CENTCOM, ông Timothy Hawkins, cho hay khi được hỏi về các vụ nổ xung quanh eo biển Hormuz.

Ông cho biết thêm: "Các mục tiêu bao gồm các bệ phóng tên lửa và các tàu thuyền của Iran đang cố gắng rải thủy lôi. CENTCOM tiếp tục bảo vệ các lực lượng của mình trong khi vẫn duy trì sự kiềm chế trong thời gian lệnh ngừng bắn đang diễn ra".

Iran hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Thành phố Bandar Abbas nằm dọc eo biển Hormuz (Ảnh: Mehr).

Iran trên thực tế đã đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran hồi cuối tháng 2. Tuy giao tranh đã chấm dứt sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8/4, nhưng Iran tiếp tục hạn chế hoạt động lưu thông qua Hormuz.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran thông qua các bên trung gian đến nay vẫn bế tắc do những khác biệt quan điểm trong việc kiểm soát eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân Iran.

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận với Iran “phần lớn đã đàm phán xong”.

Các nguồn tin cho hay, theo dự thảo thỏa thuận đình chiến giữa Mỹ và Iran, 2 bên sẽ gia hạn ngừng bắn 60 ngày. Trong thời gian này, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại, Iran sẽ có thể tự do bán dầu và các cuộc đàm phán sẽ được tiến hành nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Iran.

Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran và ban hành một số lệnh miễn trừ trừng phạt để cho phép Iran tự do bán dầu.

Bản dự thảo thỏa thuận cũng bao gồm các cam kết từ phía Iran về việc không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời tiến hành đàm phán về việc đình chỉ chương trình làm giàu uranium và loại bỏ kho dự trữ uranium đã được làm giàu ở cấp độ cao của nước này.

Iran xác nhận đạt được hiểu biết chung với Mỹ trên nhiều phương diện nhưng bác bỏ thông tin thỏa thuận hòa bình đang cận kề.