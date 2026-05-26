Iran nêu 5 bước để đạt thỏa thuận hòa bình với Mỹ

Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi (Ảnh: PressTV).

Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc gia ngày 26/5, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi đã vạch ra các điều kiện để Iran tiếp tục tiến trình đàm phán hòa bình với Mỹ. Ông nói, Mỹ phải thực hiện 5 biện pháp xây dựng lòng tin để tiến trình được tiếp tục.

Ông cho biết các biện pháp này bao gồm: chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là ở Li Băng, đi kèm các cam kết bảo đảm rằng cuộc chiến sẽ không tái diễn; dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường hàng hải; chấp thuận các sắp xếp của Iran đối với eo biển Hormuz; đình chỉ các lệnh trừng phạt dầu mỏ; và giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran.

"Nếu 5 biện pháp xây dựng lòng tin này được thực hiện, chúng tôi sẽ bước vào các khung thời gian 30 ngày và 60 ngày, tiếp theo là các cuộc thảo luận về chi tiết của các lệnh trừng phạt và những vấn đề còn lại. Nếu không, thỏa thuận này sẽ không xảy ra", ông nêu rõ.

Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ, do Pakistan làm trung gian, vẫn đang tiếp diễn dựa trên đề xuất 14 điểm của Tehran nhằm đạt được một bản ghi nhớ để chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm qua cho hay, các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ đang tập trung vào việc chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận, và vấn đề hạt nhân hay việc quản lý eo biển Hormuz không nằm trong chương trình thảo luận.

Ông Azizi cũng nhận định rằng Mỹ không có lựa chọn khả thi nào khác ngoài việc chấp nhận các đề xuất của Iran, lập luận rằng cuộc chiến kéo dài 40 ngày qua đã chứng minh điều đó.

Ông lưu ý thêm, ngay cả khi một thỏa thuận được ký kết, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc chấm dứt các thách thức của Iran với Mỹ, đồng thời mô tả bản chất cuộc xung đột giữa Tehran và Washington là mang tính nền tảng và sống còn.

Ở một phần khác trong bài phát biểu, quan chức cấp cao này của Iran đề cập đến sự xuất hiện của các máy bay không người lái thù địch trong 2 ngày qua và cho biết Iran đã hành động quyết liệt để chống lại các mối đe dọa.

Ông đồng thời cảnh báo, bất kỳ hành động nào đi ngược lại với lợi ích và an ninh quốc gia của Iran sẽ phải hứng chịu sự đáp trả khốc liệt.

Các máy bay chiến đấu của Mỹ hôm 25/5 đã tập kích 2 tàu cao tốc và bệ phóng tên lửa của Iran dọc eo biển Hormuz. Washington gọi đây là hành động tự vệ để ngăn chặn tên lửa Iran nhắm vào chiến đấu cơ của Mỹ. Quân đội Mỹ cũng khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay cho biết, eo biển Hormuz cuối cùng sẽ được khơi thông bằng cách này hoặc cách khác. Ông nhấn mạnh, việc đàm phán thỏa thuận hòa bình có thể mất vài ngày.