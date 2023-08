Thượng nghị sĩ Mỹ nói Ukraine khó thắng Nga trong cuộc phản công

Xe tăng của lực lượng Nga ở ngoại ô thành phố cảng Mariupol, phía nam Ukraine, ngày 20/3/2022 (Ảnh: Reuters).

Theo Sputnik, Thượng nghị sĩ Mỹ Tommy Tuberville bày tỏ sự hoài nghi về cơ hội của Kiev trong cuộc phản công trước quân đội Nga.

Phát biểu trên một chương trình hôm 7/8, ông Tuberville nói: "Vâng, chúng tôi không hiểu vấn đề ở Washington, D.C. Đó là một đội trung học cơ sở (Ukraine) đấu với một đội đại học (Nga). Họ không thể thắng được".

Theo thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, những gì Washington đang làm là "cố gắng khiến mọi người không chú ý đến vấn đề thực sự", đó là "chính quyền của Tổng thống Biden và đảng Dân chủ là thảm họa".

Một cuộc thăm dò do hãng truyền thông SSRS thực hiện từ ngày 1-31/7 với trên 1.279 người trưởng thành cho thấy hơn một nửa số người được hỏi phản đối việc Quốc hội Mỹ cấp thêm ngân sách cho Ukraine.

Trong khi đó, 51% nói rằng Washington đã làm đủ để giúp Kiev, 48% còn lại cho rằng chưa đủ. Con số này khác biệt hoàn toàn so với cuộc thăm dò được tiến hành trong những ngày đầu xung đột bùng nổ, thời điểm đó, có tới 62% người cho rằng Mỹ lẽ ra phải làm nhiều hơn.

Khi được hỏi cụ thể trong cuộc khảo sát gần đây về các hình thức hỗ trợ mà Mỹ có thể cung cấp cho Kiev, chỉ 17% nói rằng họ sẽ ủng hộ việc đưa quân đội Mỹ tới chiến trường và 43% muốn cung cấp vũ khí.

Hôm 6/8, một nhóm người phản chiến đã tập trung bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để yêu cầu ngừng cung cấp quân sự cho Ukraine. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi Humanity for Peace, một liên minh hòa bình quốc tế, để đánh dấu kỷ niệm lần đầu tiên trên thế giới Mỹ sử dụng một quả bom nguyên tử ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào năm 1945.

Ngày càng có nhiều đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ chỉ trích hàng tỷ USD tiền thuế của người dân được đổ vào Ukraine. Chủ tịch Hạ viện, Cộng hòa Kevin McCarthy, nói rằng Kiev không nên nhận một "tấm séc trắng".

Cựu Tổng thống Donald Trump, người có triển vọng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024, đã dọa ngừng tài trợ quân sự cho Ukraine. Đối thủ của ông cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, cũng bày tỏ sự hoài nghi của mình đối với việc tài trợ.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Robert F. Kennedy Jr. từng nhiều lần chỉ trích vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột tại Ukraine.

"Quốc hội không nên chi thêm một xu nào cho Kiev… Ukraine không phải là bang thứ 51 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ", nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, một đảng viên Cộng hòa thuộc bang Georgia nói.

Matt Gaetz, một đảng viên Đảng Cộng hòa ở Florida, người đã đồng đề xuất cho một sửa đổi nhằm ngăn chặn ông Biden của đảng Dân chủ gửi bom chùm đến Ukraine, trước đó đã chỉ trích việc Mỹ hành động như thể họ là "ngân hàng heo đất của thế giới".

Cuộc phản công của Ukraine bắt đầu vào ngày 4/6 sau nhiều tháng trì hoãn do thiếu nguồn cung cấp quân sự từ các nhà tài trợ phương Tây.

Bất chấp cuộc phản công liên tục chững lại và có thể dự đoán trước kết cục, phương Tây vẫn tiếp tục cung cấp cho Lực lượng vũ trang Ukraine vũ khí để chiến đấu.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong một tuyên bố trước đó rằng, kể từ khi bắt đầu cuộc phản công, Ukraine đã mất hơn 43.000 binh sĩ và hơn 4.900 đơn vị vũ khí khác nhau, bao gồm 26 máy bay, 9 trực thăng, 1.831 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, trong đó có 25 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 7 xe tăng bánh lốp AMX do Pháp sản xuất và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây đưa tin, trích dẫn các quan chức Ukraine và lực lượng phương Tây giấu tên, thừa nhận rằng Kiev đã mất khoảng 1/5 thiết bị quân sự phương Tây trong hai tháng qua, trong khi sử dụng hết phần lớn kho vũ khí được cung cấp cho họ.