Thủ tướng Thái Lan thông báo thời điểm sẽ giải tán quốc hội

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Anutin ngày 24/9 cho biết ông dự định sẽ giải tán quốc hội vào cuối tháng 1/2026, với một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4 cùng năm.

Ông Anutin đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội vào đầu tháng 9 để trở thành thủ tướng thứ 3 của Thái Lan kể từ tháng 8/2023, sau khi đảng Bhumjaithai của ông rút khỏi liên minh cầm quyền do đảng Pheu Thai dẫn đầu.

Để lên nắm quyền, ông đã giành được sự ủng hộ của đảng Nhân dân đối lập. Đảng này đã đưa ra một số yêu cầu, trong đó có việc ông Anutin phải tổ chức bầu cử trong vòng 4 tháng kể từ khi nhậm chức, như một phần của thỏa thuận ủng hộ lãnh đạo đảng Bhumjaithai.

Vào ngày 24/9, tại Cung điện Dusit ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng nội các của ông đã làm lễ tuyên thệ trước Quốc vương Maha Vajiralongkorn.

Chính phủ mới dự kiến triển khai các biện pháp để giải quyết những vấn đề kinh tế, bao gồm giảm bớt chi phí sinh hoạt và hỗ trợ nông dân trước tình trạng giá nông sản giảm, ông cam kết.

Ông khẳng định chính phủ của ông có chính sách rõ ràng là không ủng hộ các hoạt động cờ bạc, bác bỏ kế hoạch xây dựng các khu phức hợp giải trí kiểu casino cũng như việc hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến.

Nội các mới của Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Nội các của ông Anutin bao gồm quan chức kỳ cựu Ekniti Nitithanprapas giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính; Suphajee Suthumpun, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn khách sạn Dusit Thani, làm Bộ trưởng Thương mại; và Auttapol Rerkpiboon, cựu giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng PTT, giữ chức Bộ trưởng Năng lượng.

Động thái bổ nhiệm các chuyên gia kỹ trị vào những bộ kinh tế chủ chốt của ông Anutin đã giúp củng cố niềm tin của giới đầu tư vào triển vọng của nền kinh tế Thái Lan.