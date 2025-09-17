Thái Lan, Campuchia ký thỏa thuận hợp tác triệt phá nạn lừa đảo trực tuyến

Phái đoàn giữa 2 nước thỏa luận về nỗ lực chống tội phạm mạng (Ảnh: Khaosod).

Hôm 16/9, Tướng Thatchai Pitaneelabutr, Tổng thanh tra cảnh sát quốc gia kiêm Trưởng lực lượng đặc nhiệm cảnh sát mạng (PCT) Thái Lan đã tổ chức họp báo sau cuộc họp kéo dài 10 giờ với Trung tướng cảnh sát Seang Sarid, Phó Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Campuchia, nhằm giải quyết vấn nạn tội phạm mạng và lừa đảo xuyên biên giới. Cuộc họp kết thúc bằng việc hai bên ký kết một thỏa thuận chung.

Theo đó, Campuchia sẽ mở chiến dịch truy quét trong vòng một tháng còn Thái Lan sẽ theo dõi các khiếu nại trực tuyến.

Ông Thatchai cho biết cuộc họp diễn ra sau vòng đàm phán Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia (GBC) hôm 10/9 tại Koh Kong, Campuchia, tập trung vào việc triệt phá các băng nhóm lừa đảo công dân Thái, cũng như nỗ lực rộng hơn nhằm chống lại vấn nạn tội phạm công nghệ.

Các cuộc thảo luận nhấn mạnh tác động nghiêm trọng của các trung tâm lừa đảo và nạn buôn người, gây ra sự hoang mang và thiệt hại lớn. Phía Thái Lan đã cung cấp cho phía Campuchia thông tin chi tiết về các ổ nhóm trung tâm cuộc gọi đã được xác định để hỗ trợ công tác truy quét.

Giới chức Campuchia cam kết sẽ xây dựng kế hoạch trấn áp nhắm vào các trung tâm do Thái Lan chỉ ra. Kết quả chiến dịch sẽ được báo cáo tại cuộc họp GBC tiếp theo.

Ông Thatchai lưu ý rằng cuộc họp kéo dài hơn 10 giờ là do cần đàm phán kỹ lưỡng về chi tiết của thỏa thuận. Cuối cùng, hai bên đã đạt được đồng thuận. Thái Lan sẽ theo sát hiệu quả các biện pháp của Campuchia thông qua việc theo dõi các khiếu nại trực tuyến do nạn nhân Thái Lan gửi lên.