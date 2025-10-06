Thủ tướng Pháp từ chức sau chưa đầy 1 tháng tại vị

Ông Sébastien Lecornu (Ảnh: Reuters).

Euro News đưa tin, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã từ chức, chỉ sau chưa đầy một tháng tại vị.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp nhận đơn từ chức, theo thông báo từ Điện Élysée.

Tổng thống Macron ngày 9/9 đã bổ nhiệm ông Lecornu làm thủ tướng, chỉ một ngày sau khi người tiền nhiệm François Bayrou buộc phải từ chức vì thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Ông Sébastien Lecornu, 39 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ sau khi Tổng thống Macron tái đắc cử năm 2022. Ông là bộ trưởng duy nhất đã tham gia liên tục tất cả các chính phủ của ông Macron từ năm 2017.

CNBC nhận định, việc ông Lecornu từ chức sẽ tạo ra một thách thức chính trị mới cho Pháp.

Ông Lecornu là thủ tướng thứ 5 của Pháp chỉ trong chưa đầy 2 năm sau khi các chính phủ trước đó không thể thông qua ngân sách với các biện pháp cắt giảm chi tiêu và tăng thuế.

Ông Lecornu từ chức chỉ vài giờ sau khi công bố nội các mới vào ngày 5/10. Nội các này, trong đó phần lớn các nhân vật chủ chốt vẫn được giữ nguyên, ban đầu có kế hoạch sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 6/10. Giờ đây, sức ép tiếp tục gia tăng lên Tổng thống Macron, người chưa thể thành công trong việc lập ra 3 chính phủ liên tiếp.