Phó Thủ tướng Anh từ chức vì không đóng đủ thuế khi mua nhà

Bà Angela Rayner (Ảnh: Bloomberg).

Bà Angela Rayner đã từ chức phó thủ tướng Anh và phó lãnh đạo Công đảng cầm quyền hôm 5/9 sau khi bị điều tra liên quan tới thuế.

Bà Rayner, người đồng thời giữ chức Bộ trưởng Nhà ở, đã bị cố vấn độc lập về đạo đức của chính phủ điều tra sau khi bà thừa nhận không nộp đủ số thuế trước bạ khi mua căn nhà thứ 2.

Trong một bức thư gửi Thủ tướng Keir Starmer được công bố vào cùng ngày, bà Rayner xác nhận bà từ chức cả 2 vị trí trong chính phủ, đồng thời rút khỏi vị trí phó lãnh đạo Công đảng.

“Tôi luôn tin rằng những người phục vụ công chúng Anh trong chính phủ phải luôn tuân thủ những chuẩn mực cao nhất, và mặc dù cố vấn độc lập đã kết luận rằng tôi hành động với thiện chí, trung thực và liêm chính trong suốt quá trình, tôi chấp nhận rằng tôi đã không đáp ứng chuẩn mực cao nhất liên quan đến việc mua tài sản gần đây”, bà viết.

Bà Rayner đã nhận được nhiều sự quan tâm trong vài tuần qua về việc mua một căn nhà thứ 2 tại thị trấn ven biển Hove.

Bà thừa nhận trong tuần này rằng bà đã nộp thiếu 40.000 bảng Anh tiền thuế trước bạ cho ngôi nhà đó, nhưng nói rằng ban đầu bà “hiểu theo tư vấn của luật sư” rằng mình đã nộp đủ.

Trong báo cáo công bố hôm 5/9, Cố vấn độc lập về chuẩn mực bộ trưởng Laurie Magnus kết luận bà Rayner đã vi phạm Bộ quy tắc dành cho các bộ trưởng, dù bà đã “hành động với liêm chính và cam kết gương mẫu với sự phục vụ công chúng”. Ông nhấn mạnh bà đã không đạt “chuẩn mực ứng xử cao nhất có thể".

Trong thư chấp nhận đơn từ chức của bà Rayner, Thủ tướng Starmer nói ông “rất buồn” khi vắng một “người bạn thật sự” trong chính phủ.

“Mặc dù tôi tin rằng bà đã đưa ra quyết định đúng, nhưng tôi biết đây là một quyết định rất buồn đối với bà”, ông viết.