Pháp có tân Thủ tướng 39 tuổi

Ông Sébastien Lecornu (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 9/9 đã bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm thủ tướng, chỉ một ngày sau khi người tiền nhiệm François Bayrou buộc phải từ chức vì thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.

Ông Sébastien Lecornu, 39 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ sau khi Tổng thống Macron tái đắc cử năm 2022. Ông là bộ trưởng duy nhất đã tham gia liên tục tất cả các chính phủ của ông Macron từ năm 2017.

Việc lựa chọn ông Lecornu cho thấy quyết tâm của ông Macron trong việc tiếp tục duy trì một chính phủ thiểu số mà không từ bỏ chương trình cải cách thiên về kinh doanh của ông.

Đảng Xã hội từng dọa sẽ đảo ngược một số chính sách kinh tế trọng điểm thiên về doanh nghiệp của ông Macron, bao gồm việc bãi bỏ thuế tài sản và nâng tuổi nghỉ hưu những trụ cột mà Tổng thống coi là thiết yếu để khiến Pháp trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư.

Trong tuyên bố công bố quyết định bổ nhiệm, Điện Elysee cho biết Tổng thống Macron giao nhiệm vụ cho ông Lecornu “tham vấn các đảng chính trị có đại diện trong quốc hội nhằm thông qua ngân sách quốc gia và xây dựng các thỏa thuận thiết yếu cho những quyết định trong các tháng tới”.

“Sau các cuộc tham vấn, thủ tướng mới sẽ có trách nhiệm đề xuất thành phần chính phủ để Tổng thống phê chuẩn”, tuyên bố viết.

Trên mạng xã hội X, ông Lecornu gửi lời cảm ơn Tổng thống Macron vì sự tin tưởng. Ông cũng bày tỏ sự trân trọng với người tiền nhiệm Bayrou “vì lòng can đảm trong việc bảo vệ đến cùng những niềm tin của mình”.

Theo các quan chức chính phủ, lễ bàn giao chính thức giữa ông Bayrou và ông Lecornu sẽ diễn ra tại văn phòng thủ tướng vào trưa 10/9, trùng với ngày các phong trào xã hội phát động biểu tình nhằm “làm tê liệt đất nước”.

Ông Lecornu là thủ tướng thứ bảy dưới thời ông Macron kể từ khi ông đắc cử năm 2017, và là người thứ năm chỉ tính từ 2022. Người tiền nhiệm của ông Bayrou, Michel Barnier, cũng bị phế truất sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hồi tháng 12 năm ngoái.

Ưu tiên trước mắt của ông Lecornu sẽ là tìm kiếm sự đồng thuận về ngân sách năm 2026, một nhiệm vụ từng khiến ông Bayrou thất bại khi ông thúc đẩy các biện pháp cắt giảm chi tiêu mạnh tay nhằm kiềm chế thâm hụt của nền kinh tế lớn thứ hai khu vực đồng euro hiện ở mức gần gấp đôi trần 3% GDP của Liên minh châu Âu.

Trước đó, ông Lecornu đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời ông Macron, giám sát việc tăng chi tiêu quốc phòng và góp phần định hình tư duy của châu Âu về các đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Ông Lecornu bước chân vào chính trị khi mới 16 tuổi, vận động tranh cử cho cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy. Năm 18 tuổi, ông trở thành thị trưởng một thị trấn nhỏ ở Normandy, và đến năm 22 tuổi, ông là cố vấn chính phủ trẻ nhất của ông Sarkozy.

Ông rời đảng bảo thủ Les Républicains để gia nhập phong trào chính trị trung dung của ông Macron khi ông Macron lần đầu tiên được bầu làm tổng thống năm 2017. Năm năm sau, ông điều hành chiến dịch tái tranh cử của ông Macron.