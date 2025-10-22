Những gương mặt trong nội các của tân Thủ tướng Nhật Bản

Nội các của nữ Thủ tướng Takaichi (Ảnh: Nippon).

Ngày 21/10, trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, bà Sanae Takaichi đã được bầu làm nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, chính thức khép lại giai đoạn khủng hoảng lãnh đạo kéo dài và mở ra chương mới cho tương lai của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và đất nước Nhật Bản.

Ngay sau khi nhậm chức, bà Takaichi đã chọn bà Katayama Satsuki làm nữ Bộ trưởng tài chính đầu tiên. Đây là lựa chọn đáng chú ý của tân Thủ tướng vì bà Satsuki là nhân vật có quan điểm ôn hòa về tài chính giống bà Takaichi.

Nhân vật nữ thứ hai trong nội các là bà Kimi Onoda - Bộ trưởng An ninh kinh tế.

Bà Takaichi cũng đã chọn các đối thủ trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng LDP cho các vị trí trong nội các.

Trong đó, ông Motegi Toshimitsu đảm nhiệm vị trí Ngoại trưởng trong khi ông Hayashi Yoshimasa là tân Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông. Các đối thủ còn lại gồm ông Koizumi Shinjiro đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng.

Ngoài ra, ông Ryosei Akazawa - Trưởng đoàn đàm phán thuế quan của Nhật Bản với Mỹ - trở thành Bộ trưởng Thương mại nhằm bảo đảm sự liên tục trong các cuộc đối thoại song phương.

Trong khi đó, có 10 bộ trưởng lần đầu tiên xuất hiện trong nội các.

Hồi đầu tháng này, bà Takaichi đã bổ nhiệm ông Aso Taro làm Phó Chủ tịch LDP và anh rể của ông Aso là ông Suzuki Shunichi, làm Tổng Thư ký LDP. Chính trị gia kỳ cựu Kobayashi Takayuki trở thành Trưởng ban Chính sách của LDP, đồng nghĩa với việc bà Takaichi đã tìm được vị trí cho cả 4 ứng cử viên mà bà từng đánh bại trong cuộc bầu cử lãnh đạo LDP.

Trong liên minh trước đây của LDP với đảng Công Minh (Komeito), đảng nhỏ hơn này thường xuyên đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch. Tuy nhiên, nội các của nữ Thủ tướng Takaichi không có đại diện nào từ đối tác liên minh mới là đảng Đổi mới Nhật Bản (Nippon Ishin no Kai - JIP).

Các thành viên nội các mới của Nhật Bản:

1. Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông: Hayashi Yoshimasa (64 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện tại Yamaguchi.

Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Hayashi Yoshimasa (Ảnh: Reuters).

2. Bộ trưởng Tư pháp (chức vụ nội các đầu tiên): Hiraguchi Hiroshi (77 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện tại Hiroshima.

3. Ngoại trưởng: Motegi Toshimitsu (70 tuổi ), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện tại Tochigi.

Ngoại trưởng Motegi (Ảnh: Tehran Times).

4. Bộ trưởng Tài chính: Katayama Satsuki (66 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Thượng viện (đại diện theo tỷ lệ).

Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki (Ảnh: Japan Times).

5. Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (chức vụ nội các đầu tiên): Matsumoto Yohei (52 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện (đại diện tỷ lệ).

Bộ trưởng Matsumoto Yohei (Ảnh: Mainichi).

6. Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi (chức vụ nội các đầu tiên): Ueno Kenichiro (60 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện tại Shiga.

7. Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (chức vụ nội các đầu tiên): Suzuki Norikazu (43 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện tại Yamagata.

Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Ryosei Akazawa (Ảnh: The Japan Times).

8. Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp: Akazawa Ryosei (64 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện tại Tottori.

9. Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch: Kaneko Yasushi (64 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện tại Kumamoto.

10. Bộ trưởng Môi trường (chức vụ nội các đầu tiên): Ishihara Hirotaka (61 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện tại Tokyo.

11. Bộ trưởng Quốc phòng: Koizumi Shinjiro (44 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện tại Kanagawa.

Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro (Ảnh: Reuters).

12. Chánh Văn phòng Nội các, Bộ trưởng phụ trách vấn đề bắt cóc: Kihara Minoru (56 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện tại Kumamoto.

13. Bộ trưởng Chuyển đổi số (chức vụ nội các đầu tiên): Matsumoto Hisashi (63 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện tại Chiba.

14. Bộ trưởng Tái thiết (chức vụ nội các đầu tiên): Makino Takao (66 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Thượng viện tại Shizuoka.

Bộ trưởng Makino Takao (Ảnh: Parikiaki).

15. Chủ tịch Ủy ban Công chúng Quốc gia Ủy ban An toàn (chức vụ nội các đầu tiên): Akama Jiro (57 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện tại Kanagawa.

16. Bộ trưởng Chính sách Trẻ em (chức vụ nội các đầu tiên): Kikawada Hitoshi (55 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện tại Saitama.

Bộ trưởng Kikawada Hitoshi (Ảnh: Pugwash).

17. Bộ trưởng Chiến lược Tăng trưởng: Kiuchi Minoru (60 tuổi), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Hạ viện tại Shizuoka.

18. Bộ trưởng An ninh Kinh tế, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề cư trú nước ngoài (chức vụ nội các đầu tiên): Onoda Kimi (42), đảng Dân chủ Tự do, nghị sĩ Thượng viện tại Okayama.