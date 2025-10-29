Mẫu túi xách của Thủ tướng Nhật Bản cháy hàng

Chiếc túi được đánh giá là thực dụng nhưng vẫn thanh lịch (Ảnh: Kyodo).

Người dùng mạng xã hội đã nhanh chóng nhận ra chiếc túi xách mà bà Takaichi thường mang khi bước vào dinh Thủ tướng là “Grace Delight Tote” do Hamano, một hãng đồ da Nhật Bản thành lập cách đây 145 năm, sản xuất, thương hiệu vốn từ lâu được Hoàng gia Nhật Bản yêu thích.

Chiếc túi có giá 136.000 yên (895 USD) đã gây sốt trên mạng, khiến lượng đơn đặt hàng đổ về ồ ạt cho nhà sản xuất đặt tại tỉnh Nagano, miền Trung Nhật Bản. Dù được làm hoàn toàn từ da, chiếc túi chỉ nặng 700gr, và được thiết kế để “kết hợp giữa sự thanh lịch và tính thực dụng”, theo trang web của hãng.

Hãng Hamano cho biết họ đang nhận được “số lượng đơn đặt hàng áp đảo” sau khi hình ảnh Thủ tướng Takaichi cầm chiếc túi lan truyền trên mạng xã hội và được các hãng tin trong và ngoài nước đăng tải. Các đợt giao hàng hiện bị hoãn tới cuối tháng 4 năm sau, và công ty đã lên tiếng xin lỗi vì phản hồi chậm trễ với khách hàng.

Các cuộc thăm dò cho thấy bà Takaichi đặc biệt được giới trẻ ưa chuộng, nhưng vẫn chưa rõ nhóm tuổi nào đang học theo lựa chọn phụ kiện của bà.

Chiếc túi Hamano được đánh giá là phù hợp với nhiều phụ nữ làm việc chuyên nghiệp, những người cần một chiếc túi tiện dụng có thể chứa laptop và đồ dùng hàng ngày, mà vẫn giữ được vẻ kín đáo, theo Kaori Nakano, chuyên gia về xa xỉ phẩm và văn hóa, đồng thời là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Aoyama Gakuin ở Tokyo.

“Đây là một lựa chọn chắc chắn và đáng tin cậy cho những phụ nữ ở vị trí quản lý. Giá của nó cũng tương đối phải chăng so với các thương hiệu ngoại có chất lượng tương đương", bà nói.

Ngoài chiếc túi này, bà Takaichi còn thường xuyên mặc trang phục do nhà thiết kế Nhật Bản Jun Ashida sáng tạo, bà Nakano cho biết thêm.

“Bằng việc thường xuyên mặc đồ của các nhà thiết kế Nhật và mang túi do Nhật sản xuất, bà ấy đang thể hiện lòng yêu nước và sự ủng hộ với ngành công nghiệp Nhật Bản. Và hiệu quả đã rõ ràng", chuyên gia trên nhận định.