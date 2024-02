Thủ tướng Italy đổ lỗi cho Nga về chiến sự ở Gaza, Moscow đáp trả

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni (Ảnh: Reuters).

Trong bài trả lời phỏng vấn với báo il Giornale đăng tải hôm 24/2, Thủ tướng Meloni cho rằng, chính chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine dường như đã khuyến khích Hamas tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Israel vào ngày 7/10 năm ngoái.

Israel sau đó đã thực hiện các vụ tấn công trả đũa, gây ra cuộc chiến khốc liệt ở Dải Gaza vài tháng qua.

Nhà lãnh đạo Italy cáo buộc hoạt động quân sự do Nga, thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tiến hành nhằm vào Ukraine đã vi phạm luật pháp quốc tế và làm rung chuyển toàn bộ hệ thống an ninh toàn cầu.

Bà cho rằng một động thái như vậy chắc chắn sẽ "có tác động lan tỏa đến các khu vực khác trên thế giới, từ Trung Đông đến vùng Balkan, đến Châu Phi".

Bà nhận định: "Nếu Nga không tấn công Ukraine, rất có thể Hamas sẽ không tiến hành một cuộc tấn công như vậy nhằm vào Israel".

Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt chống lại Ukraine vào ngày 24/2/2022 với lý do cần bảo vệ người dân Donbass, sau 8 năm lực lượng ly khai ở Donetsk và Lugansk đối đầu với chính quyền Kiev.

Moscow cũng viện dẫn các lý do khác cho quyết định này, bao gồm cả mong muốn gia nhập NATO của Ukraine. Moscow cho rằng điều này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Nga.

Nga tuyên bố có mục tiêu "phi quân sự hóa, phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Sau 2 năm, cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết rõ ràng mặc dù Moscow đang chiếm ưu thế hơn trong bối cảnh Ukraine cạn kiệt nguồn lực quân sự giữa lúc nguồn viện trợ từ phương Tây chậm lại.

Hamas đã phát động các cuộc tấn công vào các khu định cư do Israel kiểm soát gần một năm rưỡi sau khi xung đột giữa Moscow và Kiev bùng phát.

Cuộc tấn công Hamas đã cướp đi sinh mạng của khoảng 1.200 người Israel, chủ yếu là dân thường. Hơn 250 người cũng bị bắt làm con tin vào thời điểm đó.

Israel đáp trả bằng một chiến dịch ném bom lớn nhằm vào Gaza, sau đó là một chiến dịch trên bộ vẫn đang tiếp diễn. Theo báo cáo, kể từ Israel tấn công trả đũa, số người chết ở Gaza đã vượt quá 29.000 người, phần lớn là dân thường.

Trong bài trả lời phỏng vấn, bà Meloni dự đoán rằng "nếu luật pháp quốc tế không được tái thiết lập ở Ukraine, xung đột sẽ tiếp tục gia tăng". Đồng thời, bà khẳng định cách duy nhất để chấm dứt giao tranh là tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Bà Meloni tuyên bố: "Một nền hòa bình công bằng và lâu dài chỉ có thể đạt được nếu Italy, Châu Âu và phương Tây tiếp tục giúp đỡ Ukraine".

Phát biểu của bà Meloni đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ cựu Tổng thống, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ông đã dùng từ ngữ mạnh để bình luận về bài trả lời phỏng vấn, cho rằng cách tư duy của bà Meloni "có vấn đề" khi đưa ra lập luận như vậy.

Moscow nhiều lần nêu rõ họ vẫn để ngỏ đàm phán hòa bình, nhưng nhấn mạnh Kiev cần chấp nhận "thực tế mới về lãnh thổ", nghĩa là công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với bán đảo Crimea và 4 vùng mới sáp nhập năm 2022 gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk. Trong khi đó, Kiev tuyên bố không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.