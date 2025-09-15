Israel tuyên bố chịu trách nhiệm về cuộc không kích vào Qatar

Thủ tướng Netanyahu phát biểu tại Căn cứ Không quân Palmachim, Israel (Ảnh: Reuters).

“Quyết định tấn công Hamas tại Qatar là hoàn toàn độc lập. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động này”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trong cuộc họp báo chung ngày 15/9 với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Văn phòng Thủ tướng Israel ở Jerusalem.

Thủ tướng Israel cho rằng chuyến thăm Jerusalem của Ngoại trưởng Rubio cho thấy Mỹ sát cánh cùng Israel.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Rubio diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông sau các cuộc không kích của Israel nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Qatar.

Ngoại trưởng Mỹ cam kết Washington sẽ "ủng hộ kiên định" Israel để giúp nước này đạt được các mục tiêu ở Gaza, đồng thời kêu gọi xóa sổ Hamas. "Hamas cần phải chấm dứt sự tồn tại như một lực lượng vũ trang có thể đe dọa hòa bình và an ninh của khu vực", ông Rubio nói.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Nhà Trắng “đang tập trung vào những gì sẽ xảy ra tiếp theo” khi nói về cuộc không kích của Israel vào Doha tại Qatar hồi tuần trước.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh thêm rằng, người dân Dải Gaza sẽ không thể có hòa bình hay một tương lai tốt đẹp hơn nếu Hamas không bị giải giáp và toàn bộ con tin không được trả tự do.

"Người dân Gaza xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn, nhưng tương lai đó không thể bắt đầu cho đến khi Hamas bị loại bỏ", ông Rubio phát biểu cùng Thủ tướng Netanyahu. "Mọi người có thể tin tưởng vào sự ủng hộ và cam kết vững chắc của chúng tôi để chứng kiến ​​những nỗ lực này thành hiện thực", Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Ông Rubio cho biết Mỹ cũng sẽ tiếp tục gây áp lực lên Iran cho đến khi nước này "thay đổi lập trường".

Khi được hỏi về sự phẫn nộ từ các đồng minh vùng Vịnh đối với cuộc không kích của Israel, Ngoại trưởng Rubio nói rằng: “Một số nguyên tắc cơ bản vẫn còn đó và cần phải được giải quyết, bất kể chuyện gì đã xảy ra".

Trước đó vào ngày 14/9, phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani kêu gọi thế giới trừng phạt Israel vì hành động của nước này, nhấn mạnh Doha sẽ tiếp tục nỗ lực hòa giải ở Gaza.

Thủ tướng Al-Thani cũng khẳng định những hành động của Israel sẽ không khiến Qatar, cùng với Ai Cập và Mỹ, ngừng nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza.