Ukraine đáp trả việc Hungary cấm nhập cảnh các quan chức quân sự cấp cao

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi đã áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với 3 quan chức quân sự cấp cao của Hungary", Ngoại trưởng Andriy Sybiha viết trong bản tin cập nhật trên X vào ngày 26/9.

Ông Sybiha cho biết quyết định này là một "phản ứng tương tự" đối với lệnh cấm "vô căn cứ" mà Hungary công bố hồi tháng 7.

"Mọi hành vi thiếu tôn trọng của Hungary sẽ phải chịu sự đáp trả thích đáng, đặc biệt là sự thiếu tôn trọng đối với quân đội của chúng tôi", Ngoại trưởng Sybiha nói thêm.

Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto thông báo nước này đã cấm 3 quan chức quân sự cấp cao của Ukraine nhập cảnh với lý do họ chịu trách nhiệm trong các hoạt động “cưỡng ép nghĩa vụ quân sự” trong bối cảnh dư luận phẫn nộ về cái chết của một người đàn ông Hungary gốc Ukraine tại Zakarpattia.

Người đàn ông này được cho là đã bị các nhân viên tuyển quân Ukraine đánh đập đến tử vong trong một chiến dịch cưỡng ép người nhập ngũ.

Theo đó, 3 quan chức bị cấm nhập cảnh gồm Tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến Miền Tây Vladimir Shvedyuk, Trưởng phòng Nhân sự thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân Vitaly Tkachenko và Trưởng phòng Động viên thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Roman Yuzvenko.

Kiev đã bác bỏ cáo buộc của Budapest rằng quân đội Ukraine phải chịu trách nhiệm về cái chết của người đàn ông này và cho biết kết quả khám nghiệm y tế cho thấy ông bị thuyên tắc phổi, chứ không phải bị bạo hành thể xác.

Căng thẳng leo thang hơn nữa vào cuối tháng 8, khi Hungary gia hạn lệnh cấm nhập cảnh đối với ông Robert "Magyar" Brovdi - Chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine và là người gốc Hungary - sau khi Ukraine nhận trách nhiệm về vụ tấn công đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga, nơi cung cấp dầu cho Hungary.

Những hành động trả đũa ngoại giao trong những tháng gần đây giữa hai nước cũng bao gồm việc trục xuất và các chỉ trích công khai. Vào tháng 5, Kiev đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Hungary sau khi cáo buộc một mạng lưới gián điệp có liên quan đến các cơ quan của Hungary.

Budapest cũng đáp trả tương tự, và kể từ đó, hai nước đã có những tuyên bố công khai gay gắt.

Hungary là quốc gia Liên minh châu Âu (EU) có lập trường cứng rắn với Ukraine quanh vấn đề xung đột và gia nhập khối. Kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra, chính phủ Hungary vẫn luôn ủng hộ một giải pháp hòa bình và kêu gọi các đồng minh tái tham gia đối thoại với Nga. Budapest cũng từ chối ủng hộ nỗ lực của Ukraine đẩy nhanh việc gia nhập EU.