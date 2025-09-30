Ba Lan nêu rủi ro nghiêm trọng nhất với châu Âu trong thế kỷ 21

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw tại Ba Lan ngày 29/9 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw vào ngày 29/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố "nhiệm vụ lớn nhất và quan trọng nhất đối với các nhà lãnh đạo châu Âu hiện nay là nâng cao nhận thức của xã hội phương Tây" rằng xung đột Ukraine là rủi ro nghiêm trọng nhất mà họ phải đối mặt trong thế kỷ 21.

"Cuộc chiến này cũng là cuộc chiến của chúng ta", ông Tusk tuyên bố, đồng thời khẳng định điều này có liên quan đến "lợi ích cơ bản của chúng ta".

Theo Thủ tướng Ba Lan, thất bại trong cuộc xung đột Ukraine được cho là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền văn minh phương Tây, từ Ba Lan đến Mỹ. Sau đó, ông kêu gọi “sự đoàn kết và thống nhất” trong EU và NATO.

Thủ tướng Tusk cũng đề cập đến kế hoạch "hiện đại hóa quy mô lớn" quân đội Ba Lan, đồng thời kêu gọi huy động cả các xã hội và chính phủ trong EU.

Đầu tháng này, Warsaw cáo buộc Moscow đã điều một loạt máy bay không người lái vào không phận Ba Lan. Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 29/9 tuyên bố châu Âu "không còn trong tình trạng chiến tranh, nhưng cũng không còn hòa bình" với Nga.

Thủ tướng Merz cũng nhắc đến việc gần đây ông ủng hộ kế hoạch của EU nhằm giải phóng các tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ cho Ukraine, cho rằng động thái này có thể cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong 3-5 năm.

Ông Merz cho biết trong khoảng thời gian đó, Nga có thể gặp khó khăn về kinh tế trong việc duy trì chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trong một bài đăng trên Telegram vào ngày 26/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine có ý định dàn dựng các hành động gây hấn ở các nước NATO láng giềng và đổ lỗi cho Moscow.

Bà Zakharova cáo buộc Ukraine sẽ tiến hành một chiến dịch thông tin sai lệch trên khắp châu Âu để đổ lỗi cho Moscow, từ đó cố gắng kích động một cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và NATO.

Moscow nhiều lần mô tả cuộc xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây tiến hành chống lại Nga.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố cuộc khủng hoảng Ukraine là do EU, NATO kích động và được hai khối này lợi dụng để tuyên bố "một cuộc chiến thực sự" chống lại Moscow.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 27/9, Ngoại trưởng Nga đã bác bỏ những tuyên bố của một số quan chức châu Âu về việc Moscow bị cáo buộc đang cân nhắc nhắm mục tiêu vào các nước NATO trong những năm tới.

"Nga không hề có ý định như vậy", ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cho biết Moscow đã nhiều lần mời các quốc gia thành viên NATO xây dựng "các đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý" ở châu Âu, nhưng đề nghị của Nga đã bị phớt lờ.