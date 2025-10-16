Thủ tướng Campuchia cam kết tăng cường truy quét nạn lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng Campuchia Hun Manet trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jina (Ảnh: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc).

Thủ tướng Campuchia Hun Manet lấy làm tiếc về cái chết của một công dân Hàn Quốc bị sát hại bởi một đường dây lừa đảo trực tuyến, đồng thời cam kết nỗ lực hơn nữa để bảo vệ công dân Hàn Quốc tại Campuchia, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Campuchia đưa ra phát biểu này trong cuộc gặp phái đoàn liên ngành của chính phủ Hàn Quốc, do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jina dẫn đầu cùng với Cục trưởng Cục Điều tra Quốc gia Park Sung-joo, diễn ra tại Phnom Penh vào sáng ngày 16/10.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh số lượng công dân Hàn Quốc bị lừa sang nước ngoài bằng các lời mời làm việc giả lương cao đang có dấu hiệu gia tăng, kèm theo các tội phạm bạo lực như bắt cóc và giam giữ cưỡng bức trong các khu phức hợp tội phạm.

“Thủ tướng Hun Manet bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước cái chết của công dân Hàn Quốc, và cho biết ông sẽ nỗ lực hơn nữa để bắt giữ các nghi phạm đang bỏ trốn cũng như bảo vệ công dân Hàn Quốc tại Campuchia”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Sự lo ngại trong dư luận Hàn Quốc gia tăng sau khi thi thể của một sinh viên đại học Hàn Quốc được phát hiện tại Campuchia vào đầu tháng 8. Nạn nhân được tìm thấy gần núi Bokor, tỉnh Kampot và cảnh sát Campuchia xác định người này chết do bị tra tấn nghiêm trọng.

“Thủ tướng Hun Manet cho biết ông đã và đang tích cực tăng cường các chiến dịch truy quét thông qua Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến, do chính ông làm chủ tịch. Ông bày tỏ hy vọng rằng các nỗ lực này sẽ được củng cố hơn nữa thông qua sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Trong cuộc gặp, bà Kim cũng đề cập khả năng Hàn Quốc hỗ trợ Campuchia thông qua các dự án hợp tác phát triển nhằm tăng cường năng lực an ninh công cộng.

Phái đoàn Hàn Quốc cũng có cuộc họp riêng với ông Chhay Sinarith, Tổng thư ký Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến của Campuchia, để thảo luận chi tiết về tăng cường hợp tác trong việc truy quét các tổ chức lừa đảo hoạt động tại Campuchia.

“Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ về các biện pháp cụ thể, bao gồm thành lập lực lượng đặc nhiệm chung Hàn Quốc - Campuchia chống tội phạm lừa đảo, dựa trên sự hiểu biết chung về tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác để bảo vệ công dân Hàn Quốc tại Campuchia”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Vào buổi chiều, phái đoàn Hàn Quốc cũng cùng các quan chức Campuchia đến thăm khu phức hợp Taija để kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo về hoạt động và tiến độ truy quét tại các trung tâm lừa đảo lớn.

Mặt khác, Campuchia cũng đang có những nỗ lực trong việc triệt phá đường dây tội phạm. Họ đã bắt giữ hơn 3.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch truy quét tội phạm thời gian qua.

Bình luận về cuộc gặp với quan chức Hàn Quốc, ông Hun Manet cho hay: “Hôm nay, tôi đã có cuộc thảo luận với Bà Kim Jina, Thứ trưởng Ngoại giao của Hàn Quốc, và đoàn đại biểu đi cùng.

Chúng tôi cũng đã trao đổi về nỗ lực chung trong việc đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là các vụ lừa đảo trực tuyến, nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa chính quyền Campuchia và Hàn Quốc trong những năm qua đã mang lại nhiều kết quả thiết thực.

Đồng thời, Campuchia và Hàn Quốc sẽ tiếp tục củng cố hợp tác để phòng ngừa, trấn áp và đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến hiệu quả hơn, góp phần duy trì hòa bình, trật tự công cộng và an ninh xã hội".