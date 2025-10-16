Phái đoàn Hàn Quốc - Campuchia gặp mặt, thúc đẩy hợp tác chống nạn lừa đảo

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (bên phải) gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jina ở Phnom Penh (Ảnh: AFP).

Một nhóm công tác liên ngành của Hàn Quốc đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào ngày 16/10 để thảo luận về việc hồi hương khoảng 60 công dân Hàn Quốc bị giam giữ liên quan đến các vụ bắt cóc do lừa đảo.

Hai bên đồng thời tăng cường phối hợp trong xử lý các vụ lừa đảo việc làm và tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc.

Phái đoàn chính phủ, do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jina dẫn đầu, đã khẩn trương đến Campuchia theo chỉ đạo của Tổng thống Lee Jae Myung.

Chuyến thăm diễn ra giữa lúc lo ngại gia tăng ở Hàn Quốc về sự bùng nổ các vụ người Hàn Quốc bị dụ dỗ bằng các lời mời làm việc giả ở nước ngoài và sau đó trở thành nạn nhân của các tội phạm bắt cóc và giam giữ trái phép.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, phái đoàn, bao gồm các quan chức từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Tình báo Quốc gia, cũng đã gặp gỡ các quan chức cấp cao Campuchia thuộc ủy ban đặc biệt của Văn phòng Thủ tướng.

Hai bên thảo luận về sự gia tăng các vụ bắt cóc và giam giữ liên quan đến lừa đảo, trao đổi thông tin và phối hợp biện pháp đối phó chung.

Nhóm công tác này đang xử lý việc hồi hương khoảng 60 công dân Hàn Quốc bị giam giữ vì nghi liên quan đến các hoạt động lừa đảo, đồng thời tăng cường hợp tác với chính quyền Campuchia để tìm kiếm những công dân Hàn Quốc khác vẫn chưa rõ tung tích.

Theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hiện còn khoảng 80 vụ việc đang được điều tra, liên quan đến các trường hợp người Hàn Quốc nhập cảnh Campuchia rồi bị báo mất tích hoặc giam giữ trái phép.

Trong khi đó, Cảnh sát Hàn Quốc cho biết ngày 16/10 rằng họ đang thúc đẩy việc thành lập một “Bàn hỗ trợ người Hàn Quốc” tại thành phố cảng Sihanoukville.

Đây là bộ phận hỗ trợ người Hàn Quốc đặt trong đồn cảnh sát Campuchia, tương tự như các bộ phận đã hoạt động ở một số quốc gia khác. Cảnh sát cũng đang xem xét khả năng cử sĩ quan Hàn Quốc sang Campuchia để bảo vệ công dân nước mình.

Các quan chức Campuchia đã xác nhận rằng hiện có 80 công dân Hàn Quốc đang bị tạm giữ, nhưng tình hình khá phức tạp.

“Họ từ chối trở về Hàn Quốc, ngay cả khi được đại sứ quán của họ đề nghị hỗ trợ”, ông Touch Sokhak, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, cho biết.

Ông nói với Khmer Times rằng: “Nếu đây chỉ là các trường hợp làm việc bất hợp pháp hoặc vi phạm thị thực thông thường, chúng tôi sẽ đơn giản là trục xuất họ về nước. Nhưng chúng tôi không hiểu vì sao họ lại chống đối, chúng tôi nghi ngờ có sự ép buộc sâu xa hơn phía sau".

Ông Sokhak cũng cho biết hiện vẫn chưa rõ 80 người bị tạm giữ này có trùng với danh sách công dân Hàn Quốc mất tích mà phía Seoul công bố hay không.

Bên cạnh đó, Ban Thư ký của Ủy ban Phòng chống Tội phạm Trực tuyến Campuchia ngày 15/10 thông báo, từ ngày 27/6 đến ngày 14/10, các cơ quan chức năng đã kiểm tra và trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến tại 92 địa điểm thuộc 18 tỉnh, thành phố của Campuchia. Các cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 3.455 nghi phạm thuộc 20 quốc tịch.