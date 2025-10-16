Campuchia phá loạt đường dây lừa đảo trực tuyến, bắt hơn 3.400 nghi phạm

Các nghi phạm lừa đảo trực tuyến bị chính quyền Campuchia bắt giữ vào tháng 7 (Ảnh: Cambodianess).

Ban Thư ký của Ủy ban Phòng chống Tội phạm Trực tuyến Campuchia ngày 15/10 thông báo, từ ngày 27/6 đến ngày 14/10, các cơ quan chức năng đã kiểm tra và trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến tại 92 địa điểm thuộc 18 tỉnh, thành phố của Campuchia.

Các cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 3.455 nghi phạm thuộc 20 quốc tịch, bao gồm Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan, Hàn Quốc, Pakistan, Nepal, Malaysia, Việt Nam, Nhật Bản, Myanmar, Philippines, Lào, Cameroon, Nigeria, Uganda, Sierra Leone, Mông Cổ và Nga.

Sau các cuộc đột kích, các bằng chứng đã được cơ quan chức năng thu thập theo đúng quy định, trong khi các địa điểm đã bị đóng cửa, không cho phép ra vào.

Các cơ quan có thẩm quyền đã điều tra 10 vụ án liên quan đến tội phạm tại Phnom Penh, Kandal, Preah Sihanouk và Kampot, đưa tổng cộng 75 đối tượng cầm đầu và đồng phạm ra tòa để tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Những vụ án này liên quan đến hành vi lừa đảo trực tuyến, giết người và buôn người. Đây là một trong những đợt trấn áp lớn nhất nhằm vào hành vi lừa đảo trực tuyến trong 4 tháng qua.

2.825 người nước ngoài, bao gồm 476 phụ nữ, đã bị trục xuất khỏi Campuchia. Cơ quan chức năng cũng giải cứu các nạn nhân khỏi nạn buôn người, đồng thời triệt phá các mạng lưới tội phạm và ổ nhóm buôn người.

Ban Thư ký của Ủy ban Chống Rửa tiền Campuchia đang hợp tác với các đối tác và các quốc gia liên quan để điều tra tất cả bằng chứng thu giữ được từ các đối tượng trong các cuộc trấn áp trước đây.

Tất cả tài liệu bị thu giữ, bao gồm điện thoại di động, máy tính, hộ chiếu, các thiết bị điện tử khác nhau và hàng nghìn vật dụng khác, là bằng chứng có thể cung cấp manh mối để xác định những kẻ chủ mưu và vạch trần mạng lưới các tổ chức tham gia vào các hoạt động lừa đảo cả trong và ngoài Campuchia.

Campuchia đã phát động chiến dịch trấn áp chưa từng có trên toàn quốc đối với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, nhằm mục đích duy trì và bảo vệ an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cảnh báo sẽ sa thải bất kỳ quan chức nào cản trở các hoạt động truy quét này. Ông Hun Manet tuyên bố sẽ cải thiện hình ảnh Campuchia, khôi phục niềm tin công chúng và đưa tội phạm công nghệ ra trước công lý.

Bộ Nội vụ Campuchia cho hay các đợt truy quét nhắm vào những địa điểm nghi vận hành mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, núp bóng công ty đầu tư, công nghệ hoặc dịch vụ hợp pháp.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak thừa nhận, vấn đề lớn đặt ra hiện nay là việc nhận diện và truy ra “ông trùm” của hệ thống lừa đảo này.

Các nhà chức trách Campuchia cam kết sẽ tăng cường nỗ lực đối phó với tội phạm liên quan đến công nghệ, đồng thời thực thi các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt đối với các đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo.