Campuchia bắt 8 người Việt với cáo buộc liên quan đến lừa đảo trực tuyến

8 nghi phạm người Việt bị bắt ở Phnom Penh, Campuchia (Ảnh: Khmer Times).

Khmer Times đưa tin, lực lượng an ninh quận Chbar Ampov, phối hợp với phó công tố viên tòa án thành phố Phnom Penh, ngày 14/10 đã tiến hành cuộc đột kích vào một địa điểm bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Cuộc đột kích diễn ra tại nhà số 234, làng Svay Ta Ok, Sangkat Veal Sbov, quận Chbar Ampov.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ 8 công dân Việt Nam, trong đó có 3 phụ nữ. Cơ quan chức năng cũng thu giữ 10 máy tính để bàn và 4 điện thoại di động được sử dụng cho hoạt động lừa đảo.

Điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm đã điều hành một tổng đài điện thoại tại Campuchia để lừa đảo các nạn nhân ở Việt Nam.

Các nghi phạm đã giả danh làm nhân viên thông báo trúng thưởng, thuyết phục nạn nhân tiết lộ thông tin thẻ visa. Sau đó, các đối tượng sử dụng dữ liệu này để xâm nhập vào tài khoản và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Các nghi phạm bị bắt và tang vật thu giữ đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các nhà chức trách Campuchia cam kết sẽ tăng cường nỗ lực đối phó với tội phạm liên quan đến công nghệ, đồng thời thực thi các biện pháp pháp lý nghiêm ngặt đối với những người có liên quan đến các hoạt động lừa đảo.

Campuchia đã phát động chiến dịch trấn áp chưa từng có trên toàn quốc đối với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, nhằm mục đích duy trì và bảo vệ an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cảnh báo sẽ sa thải bất kỳ quan chức nào cản trở các hoạt động truy quét này. Ông Hun Manet tuyên bố sẽ cải thiện hình ảnh Campuchia, khôi phục niềm tin công chúng và đưa tội phạm công nghệ ra trước công lý.

Bộ Nội vụ Campuchia cho hay các đợt truy quét nhắm vào những khu phức hợp nghi vận hành mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, núp bóng công ty đầu tư, công nghệ hoặc dịch vụ hợp pháp.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak thừa nhận, vấn đề lớn đặt ra hiện nay là việc nhận diện và truy ra “ông trùm” của hệ thống lừa đảo này.

Vào tháng 7, một chiến dịch truy quét tội phạm công nghệ cao quy mô toàn quốc đã được Campuchia triển khai trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng từ cộng đồng quốc tế về các đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Thông tin từ Bộ Thông tin Campuchia cho biết hơn 1.000 người đã bị bắt giữ chỉ trong 3 ngày tại nhiều địa phương.

Theo báo cáo từ lãnh đạo Bộ Thông tin, các lực lượng chức năng đã đồng loạt đột kích hàng loạt cơ sở nghi là ổ lừa đảo tại ít nhất 5 tỉnh thành, bao gồm thủ đô Phnom Penh và thành phố Sihanoukville. Số lượng người nước ngoài bị bắt chiếm tỷ lệ lớn, trong đó có công dân đến từ các quốc gia châu Á.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết chiến dịch đã dẫn đến việc bắt giữ hàng trăm nghi phạm đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có hơn 270 người Indonesia, hàng chục người Trung Quốc, Đài Loan, Myanmar và Bangladesh. Cảnh sát cũng thu giữ hàng trăm điện thoại, máy tính cùng nhiều thiết bị công nghệ khác.