Tổng thống Trump cáo buộc BBC can thiệp bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc hãng tin BBC can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nói hãng tin này đã cố gắng thao túng nhận thức công chúng bằng cách chỉnh sửa phần đưa tin về bài phát biểu của ông ngày 6/1/2021.

“Các lãnh đạo hàng đầu của BBC, bao gồm Tim Davie, ông chủ, đều bỏ việc hoặc bị sa thải, vì họ bị bắt quả tang chỉnh sửa bài phát biểu rất tốt ngày 6/1 của tôi”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội ngày 9/11.

Tổng giám đốc BBC Tim Davie và Giám đốc Tin tức Deborah Turness đã tuyên bố từ chức hôm qua sau vụ bê bối liên quan đến bộ phim tài liệu dài một giờ có tựa đề “Trump: A Second Chance?” (Cơ hội thứ hai dành cho ông Trump?) được phát sóng một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái.

Bộ phim tài liệu gây tranh cãi có nội dung cắt ghép video bài phát biểu của ông Trump, kết hợp những câu nói cách nhau gần một giờ và đặt cạnh cảnh quay người biểu tình thực ra được ghi hình trước khi ông Trump bắt đầu phát biểu.

Đoạn video cắt ghép khiến bài phát biểu của ông Trump bị cho là trực tiếp kêu gọi người ủng hộ tham gia vào vụ bạo loạn ở quốc hội nhằm phản đối kết quả bầu cử.

Trên thực tế, trong bài phát biểu tại Washington ngày 6/1/2021, ông Trump nói: “Chúng ta sẽ đi xuống tòa nhà quốc hội, và chúng ta sẽ cổ vũ cho những thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ dũng cảm của chúng ta".

Vụ bê bối nổ ra sau một bản ghi nhớ tố cáo của Michael Prescott, cựu cố vấn tiêu chuẩn của BBC, được báo Telegraph công bố tuần trước. Báo cáo cáo buộc các giám đốc cấp cao của BBC đã phớt lờ khiếu nại do chính cơ quan giám sát tiêu chuẩn nội bộ của hãng tin này đưa ra.

“Cảm ơn Telegraph vì đã phanh phui những nhà báo tham nhũng này. Đây là những người vô cùng không trung thực, những người đã cố gắng nhúng tay vào cán cân của một cuộc bầu cử tổng thống”, ông Trump viết.

Nhà Trắng trước đó đã chỉ trích BBC là “cỗ máy tuyên truyền cánh tả” và “tin giả 100%", cáo buộc BBC “cố tình không trung thực” trong việc mô tả ông Trump.

Sự việc lần này không phải là lần đầu ông Trump cáo buộc Anh can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tháng 10 năm ngoái, đội ngũ quản lý chiến dịch tranh cử của ông đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, cáo buộc Đảng Lao động của Anh hỗ trợ phe Dân chủ bằng cách cử các thành viên sang làm việc tại những bang chiến trường then chốt. Các quan chức Anh bác bỏ cáo buộc.

Về phía BBC, Tổng giám đốc Tim Davie và Giám đốc điều hành bộ phận tin tức Deborah Turness đã từ chức. Trong thư gửi nhân viên chiều 9/11, ông Davie nói việc ông từ chức là “hoàn toàn là quyết định cá nhân". Ông cũng tuyên bố “chịu trách nhiệm cuối cùng” cho những sai lầm mà BBC mắc phải.