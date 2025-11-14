BBC xin lỗi Tổng thống Trump vì cắt ghép phát biểu

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn BBC ngày 13/11 cho hay các luật sư của đài đã gửi thư cho nhóm pháp lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump để phản hồi bức thư nhận được cuối tuần trước.

“Chủ tịch BBC Samir Shah cũng đã gửi một lá thư cá nhân tới Nhà Trắng, nói rõ với Tổng thống Trump rằng ông và đài rất lấy làm tiếc về cách chỉnh sửa bài phát biểu của Tổng thống ngày 6/1/2021 được sử dụng trong chương trình”, người phát ngôn cho biết.

Người phát ngôn nói thêm rằng BBC không có kế hoạch phát lại bộ phim tài liệu trên bất kỳ nền tảng nào của BBC, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng bộ phim mang tính bôi nhọ. Đài cũng từ chối yêu cầu bồi thường của ông Trump.

“Dù BBC thực sự lấy làm tiếc về cách đoạn video bị chỉnh sửa, chúng tôi kiên quyết cho rằng không có cơ sở cho một yêu cầu bồi thường vì phỉ báng”, đại diện của BBC nhấn mạnh.

Ông Trump trước đó dọa sẽ kiện BBC đòi bồi thường 1 tỷ USD nếu đài không rút lại bộ phim tài liệu phát hành tháng 10/2024 và xin lỗi vì những gì các luật sư của ông mô tả là “thiệt hại tài chính và uy tín nghiêm trọng” trước hạn chót 17h ngày 14/11.

BBC đã xin lỗi vì “sai lầm trong đánh giá” trong bộ phim tài liệu có tựa đề “Trump: A Second Chance?” (Cơ hội thứ hai có dành cho ông Trump), nhưng chỉ sau khi vụ việc thổi bùng một bê bối dẫn đến việc Tổng giám đốc và Trưởng ban tin tức của đài từ chức.

Trong bộ phim, bài phát biểu ngày 6/1/2021 của ông Trump bị chỉnh sửa để khiến ông nói: “Chúng ta sẽ đi xuống Điện Capitol và tôi sẽ đi cùng các bạn, và chúng ta chiến đấu. Chúng ta chiến đấu dữ dội và nếu các bạn không chiến đấu dữ dội, các bạn sẽ không còn đất nước này nữa”.

Tuy nhiên, thực tế, Tổng thống Mỹ nói: “Chúng ta sẽ đi xuống Điện Capitol và chúng ta sẽ cổ vũ các thượng nghị sĩ và dân biểu dũng cảm của chúng ta”, còn câu “chiến đấu dữ dội” xuất hiện 54 phút sau đó.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 11/11, ông Trump nói rằng đài truyền hình Anh đã “xẻ nát” bài phát biểu đẹp đẽ và mang tính trấn an của ông, khiến nó “nghe cực đoan”.

Ông Trump từng đưa ra các lời đe dọa pháp lý nhưng không theo đuổi kiện tụng. Tuy nhiên, gần đây ông đã kiện New York Times và Wall Street Journal vì những bất bình khác.

Trong thư gửi Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao của quốc hội Anh, ông Chủ tịch BBC Samir Shah cho biết mục đích chỉnh sửa lời của ông Trump là “để truyền tải thông điệp của bài phát biểu” nhằm giúp khán giả hiểu cách nó được những người ủng hộ ông Trump tiếp nhận và chuyện gì đang diễn ra trên thực địa. Ông nói chương trình không thu hút “phản hồi đáng kể từ khán giả” khi phát sóng lần đầu.

Ông Shah thừa nhận “sẽ tốt hơn nếu chúng tôi hành động sớm, nhưng chúng tôi đã không làm vậy”.