Tổng thống Trump vẫn muốn đòi bồi thường đến 5 tỷ USD dù BBC đã xin lỗi

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

“Chúng tôi sẽ kiện họ với số tiền từ 1-5 tỷ USD, có lẽ vào một thời điểm nào đó trong tuần tới. Tôi nghĩ tôi phải làm vậy. Họ thậm chí còn thừa nhận rằng họ đã gian lận”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trên Không lực Một ngày 14/11.

“Người dân Anh rất tức giận về những gì đã xảy ra, bởi vì nó cho thấy BBC là tin giả”, ông Trump cho hay.

Ông cho biết, ông dự định nêu vấn đề BBC với Thủ tướng Anh Keir Starmer, người đã ủng hộ tính độc lập của đài này đồng thời tránh đứng về phe chống lại ông Trump.

“Tôi sẽ gọi cho ông ấy vào cuối tuần. Thực tế là ông ấy đã gọi cho tôi. Ông ấy rất ái ngại”, ông Trump nói.

Trước đó, luật sư của ông Trump hôm 10/11 đã gửi BBC một lá thư cáo buộc đài này phỉ báng Tổng thống với đoạn video bài phát biểu trước vụ bạo loạn tại Điện Capitol năm 2021 và yêu cầu họ phải xin lỗi cũng như bồi thường trước ngày 14/11.

Hôm 13/11, BBC lên tiếng xin lỗi vì tạo ra ấn tượng trong một bộ phim tài liệu phát sóng năm 2024 rằng ông Trump đã trực tiếp kêu gọi “hành động bạo lực” ngay trước cuộc tấn công vào Điện Capitol của những người ủng hộ ông vào ngày 6 /1/2021. Tuy nhiên, BBC khẳng định sẽ không đáp ứng yêu cầu bồi thường.

Cơn bão tranh cãi về đoạn chỉnh sửa video đã khiến tổng giám đốc BBC và lãnh đạo bộ phận tin tức của tổ chức này phải từ chức.

BBC cho biết vào ngày 13 tháng 11 rằng chủ tịch của họ, Samir Shah, đã gửi “một bức thư cá nhân tới Nhà Trắng, nói rõ với Tổng thống Trump rằng ông và tổ chức rất lấy làm tiếc về cách chỉnh sửa đoạn video bài phát biểu của tổng thống”.

Tuy nhiên, BBC nói thêm: “Mặc dù BBC chân thành hối tiếc về cách đoạn video đã được chỉnh sửa, chúng tôi hoàn toàn không đồng ý rằng có cơ sở cho một tuyên bố phỉ báng”.