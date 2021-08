Thêm chi tiết vụ thi thể kẹt trong càng máy bay Mỹ sơ tán khỏi Afghanistan

Dân trí Phi hành đoàn của máy bay vận tải Mỹ C-17 đã phát hiện vấn đề nghiêm trọng ở phần càng đáp chỉ vài phút sau khi máy bay sơ tán khỏi Afghanistan. Những gì nhìn thấy sau đó khiến họ sang chấn tâm lý.

Nhiều người Afghanistan đu bám lên máy bay vận tải Mỹ với hy vọng được sơ tán (Ảnh: Sun).

Giới chức Không quân Mỹ xác nhận thông tin tìm thấy những mảnh thi thể người kẹt trong bộ phận càng đáp của một máy bay vận tải C-17 vài giờ sau khi máy bay này cất cánh trong sự hỗn loạn ở sân bay Kabul sáng 16/8. Tuy nhiên, họ không nói liệu có bao nhiêu người thiệt mạng trong bi kịch này.

Xác nhận được đưa ra sau khi báo Washington Post đưa tin, phi hành đoàn của một máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ đã phát hiện sự cố nghiêm trọng ở càng hạ cánh khiến nó không thể thu lại hoàn toàn sau khi cất cánh từ sân bay Kabul.

Đó là máy bay C-17 mang số hiệu REACH885. Máy bay này đáp xuống sân bay Kabul vào rạng sáng 16/8, mang tới trang thiết bị cho binh sĩ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh ở sân bay và hỗ trợ sơ tán hàng nghìn người. Vài phút sau khi máy bay hạ cánh, đỗ lại và hạ thang chất tải phía sau để bốc dỡ thiết bị thì bất ngờ hàng trăm người ào tới khiến nhóm nhỏ phi hành đoàn không kịp trở tay mặc dù đã nắm được tình hình hỗn loạn ở sân bay vào đêm trước đó.

Số người đổ về sân bay Kabul sáng 16/8 đông hơn rất nhiều so với ngày trước đó. Do lo ngại cho sự an toàn của họ, phi hành đoàn đã quay lên máy bay, nâng thang trước khi kịp bốc dỡ hết hàng, New York Times dẫn lời giới chức Mỹ cho biết.

Nhiều người Afghanistan sau đó đã leo lên cánh máy bay, chui vào buồng càng hạ cánh mà phi hành đoàn không hay biết. Phi hành đoàn đã liên lạc với đài kiểm soát không lưu và được phép cất cánh chỉ sau vài phút đáp xuống đường băng. Lo ngại có người đu bám máy bay, phi công ban đầu đã cho máy bay di chuyển rất chậm trên đường băng trong khi xe Humvees được điều động để xua người dân tràn vào đường băng để dọn đường cho máy bay cất cánh. Hai trực thăng Apache cũng bay là là mặt đất để dọn đường.

Chiếc C-17 tăng tốc dần và cất cánh, nhưng chỉ vài phút sau, cơ trưởng và cơ phó nhận thấy một vấn đề nghiêm trọng: Càng đáp máy bay không thể thu lại hoàn toàn. Họ đã cử một thành viên phi hành đoàn nhìn qua một ô cửa nhỏ để kiểm tra thử khu vực càng đáp của chiếc C-17 khi nó đang ở trên không trung. Họ đã thấy những mảnh thi thể kẹt trong buồng càng của máy bay. Điều này được xác nhận vài giờ sau đó khi máy bay hạ cánh xuống căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar.

Sự việc đã khiến phi hành đoàn sang chấn tâm lý và cần đến sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý sau khi xuống máy bay.

Cảnh hỗn loạn ở sân bay Kabul (Ảnh: Reuters).

Sân bay Kabul những ngày qua vô cùng hỗn loạn khi hàng nghìn người Afghanistan tuyệt vọng đổ về đây với hy vọng được lên máy bay sơ tán do lo ngại bất ổn sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô và phần lớn lãnh thổ đất nước. Mỹ đã điều hàng nghìn binh sĩ đến Kabul để hỗ trợ sơ tán, một tướng quân đội của Mỹ cũng đã liên hệ với Taliban để đề nghị lực lượng này không làm gián đoạn hoạt động sơ tán.

