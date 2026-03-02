Thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến dịch tấn công Iran

Tóm tắt sự kiện:

- Cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đã bước sang ngày thứ ba và chưa có dấu hiệu lắng xuống. Đặc biệt, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ.

- Iran tiếp tục tập kích các căn cứ quân sự và các mục tiêu khác có liên quan đến Israel và Mỹ ở khu vực, trong đó có mục tiêu tại Kuwait, Bahrain, UAE. Một loạt vụ nổ được ghi nhận ở các nước Vùng Vịnh.

- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch không kích Iran có thể kéo dài đến 4 tuần.

Số liệu thương vong:

Iran: 555 thiệt mạng, trong đó có ít nhất 165 người trong vụ trường học trúng hỏa lực; Mỹ: 3 quân nhân thiệt mạng (đóng tại Kuwait), 5 người khác bị thương; Israel: Ít nhất 10 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương; Li Băng: Ít nhất 31 người chết. Iraq: 4 người chết; UAE và Bahrain: mỗi nước có 1 người thiệt mạng.