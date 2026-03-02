Dubai rung chuyển vì tên lửa Iran: "Ốc đảo hòa bình" vùng Vịnh gặp sóng gió

Khói dày bốc lên từ địa điểm trúng đòn tấn công của Iran tại Dubai ngày 1/3 (Ảnh: AFP).

Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi du khách và người dân địa phương vẫn đang tận hưởng cuộc sống yên bình trên hòn đảo hào nhoáng này của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), bất chấp những cuộc tấn công qua lại giữa Mỹ, Israel và Iran.

Vụ việc dường như đã phá vỡ hình ảnh "ốc đảo hòa bình" mà các quốc gia Ả rập vùng Vịnh đã dày công xây dựng trong nhiều thập kỷ, thu hút giới nhà giàu, các tập đoàn đa quốc gia và nhà đầu tư.

Tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã trút xuống Qatar, Ả rập Xê út, Bahrain và UAE, nhắm mục tiêu vào các căn cứ và địa điểm chiến lược, để lại những mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn và mùi khói súng vương vấn trong không khí.

Các cuộc tấn công đã làm "sứt mẻ" danh tiếng thân thiện với doanh nghiệp mà các quốc gia vùng Vịnh đã mất nhiều năm để xây dựng. Ông Michael Ratney, cựu Đại sứ Mỹ tại Ả rập Xê út, nhận định: "Một cuộc xung đột như thế này rõ ràng có khả năng gây bất ổn cho các doanh nghiệp quốc tế hoạt động ở vùng Vịnh. Thực tế là nó có thể khiến các nhân viên nước ngoài của họ hoảng sợ, ít nhất một số người trong số họ sẽ muốn rời đi, và bởi vì nó đặt ra câu hỏi về cảm giác an ninh và ổn định cơ bản để họ có thể dựa vào để quyết định hoạt động và đầu tư ở đó".

Theo các quan chức cấp cao của các nước Ả rập, Tehran đã phóng một loạt tên lửa vào gần như tất cả các căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh để trả đũa cuộc tấn công của Washington và Tel Aviv. Động thái này diễn ra sau những cảnh báo từ Tehran trước chiến tranh rằng họ sẽ trả đũa mạnh mẽ và lôi kéo toàn bộ khu vực vào cuộc xung đột.

Hậu quả lan rộng

Khói đen dày đặc bốc lên tại căn cứ hải quân lớn của Mỹ ở Bahrain. Một UAV đã làm hư hại tòa nhà hành khách tại sân bay quốc tế Kuwait. Tại một khu dân cư nơi sinh sống của công nhân nhập cư ở Qatar, người dân hoảng loạn chạy tứ tán khi một vật thể bay từ trên trời rơi xuống, tạo ra một quả cầu lửa bao trùm cả con phố.

Chính phủ Bahrain cho biết, một số tòa nhà dân cư ở thủ đô Manama và một thành phố khác đã bị trúng UAV và mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn. Những tiếng nổ vang lên trên không ở Dubai và Abu Dhabi, nơi một cư dân đã thiệt mạng do mảnh vỡ rơi xuống.

Xung đột đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ không phận Trung Đông, dẫn đến việc hủy chuyến bay và tình trạng hỗn loạn tại các sân bay nhộn nhịp trong khu vực.

Dubai đối mặt với thách thức mới

Nhiều người ở Dubai, phần lớn là người nước ngoài bị thu hút bởi danh tiếng về sự an toàn của thành phố, không biết phải làm gì tiếp theo. Không giống như Israel, Dubai không có mạng lưới hầm trú ẩn hoặc các mức độ cảnh báo được điều chỉnh cẩn trọng, khiến người dân phải tự xoay xở. Không có còi báo động không kích nào được nghe thấy ở Dubai khi tên lửa va chạm với máy bay đánh chặn trên không.

Cư dân tại các khu Palm và Marina của Dubai vội vã ra ban công để xem tình hình. Đại sứ quán Mỹ đã khuyến cáo công dân ở UAE trú ẩn tại chỗ. Không phận của nước này tạm thời bị đóng cửa. Một số người đổ xô đến các cửa hàng tạp hóa để tích trữ hàng hóa, mặc dù xe máy giao đồ ăn mang đi và hàng tạp hóa vẫn tiếp tục hoạt động khắp thành phố.

Ông Ratney cảnh báo: "Chiến tranh rõ ràng sẽ khiến các nhà đầu tư và khách du lịch sợ hãi trong khi đây là những người ngày càng đóng vai trò trung tâm trong tham vọng kinh tế của các quốc gia vùng Vịnh. Chiến tranh cũng tạo ra sự khó lường và biến động, cả hai đều là "chất độc" đối với các quốc gia đang thực hiện các khoản đầu tư lớn".

Xung đột cũng đe dọa các khoản đầu tư khổng lồ của UAE và Ả rập Xê út vào trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế đầy tham vọng "Tầm nhìn 2030" của Ả rập Xê út.

Các quan chức Iran đã gửi thông điệp trực tiếp và thông qua các trung gian ngoại giao tới các quốc gia vùng Vịnh trước chiến tranh rằng họ sẽ bị tấn công nếu Tehran bị Washington tấn công.

Các nhà lãnh đạo Ả rập đã đáp trả bằng cách đảm bảo rằng sẽ không cho phép Mỹ sử dụng không phận cho các cuộc tấn công. Tuy nhiên, một số nước đang thảo luận về việc mở không phận cho quân đội Mỹ sử dụng khi Iran tiếp tục nhắm mục tiêu vào các quốc gia của họ.

Michael Horowitz, một nhà phân tích địa chính trị và an ninh, nhận định: "Nếu xung đột Iran - Mỹ không được giải quyết, nếu chúng ta rơi vào một cuộc khủng hoảng kéo dài với nhiều sự cố quân sự, nếu Cộng hòa Hồi giáo Iran rơi vào bất ổn về lâu dài và không có một chính quyền ổn định, điều này sẽ khiến căng thẳng trầm trọng trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tới. Đây là kịch bản ác mộng của vùng Vịnh".