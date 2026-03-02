Mỹ để ngỏ điều bộ binh tới Iran, Tổng thống Trump cảnh báo “sóng lớn”

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo về tình hình ở Iran ngày 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth không loại trừ khả năng đưa lực lượng bộ binh tới Iran, đồng thời cho biết chiến dịch Iran có thể kéo dài tới 6 tuần.

Bộ trưởng Hegseth cho biết hiện tại không có lực lượng bộ binh của Mỹ được triển khai tại Iran, nhưng Mỹ không loại trừ động thái như vậy trong tương lai.

Khi được hỏi chiến dịch Iran sẽ kéo dài bao lâu, ông Hegseth nói: “4 tuần, 2 tuần, 6 tuần, có thể rút ngắn lại, cũng có thể lùi lại”.

Ông cũng chỉ ra sự khác biệt giữa chiến dịch ở Iran với các cuộc chiến kéo dài trước đây của Mỹ ở Iraq và Afghanistan, nói rằng cuộc chiến này không phải là nỗ lực xây dựng nền dân chủ ở Iran.

“Đây không phải là Iraq. Cuộc chiến này không phải là vô tận… Thế hệ chúng ta hiểu rõ hơn, và Tổng thống (Trump) cũng vậy”, ông Hegseth khẳng định.

“Mỗi ngày trôi qua, năng lực của chúng ta càng mạnh hơn, còn Iran ngày càng yếu đi. Chúng ta đặt ra các điều khoản của cuộc chiến này từ đầu đến cuối. Tham vọng của chúng ta không phải là viển vông, mà là những điều thực tế, phù hợp với lợi ích của chúng ta và việc bảo vệ người dân cũng như các đồng minh của chúng ta”, ông nói thêm.

Trong cuộc họp báo ngày 2/3, Tổng thống Donald Trump cũng để ngỏ khả năng gửi lực lượng bộ binh của Mỹ đến Iran “nếu cần thiết”.

“Tôi không hề e ngại việc đưa bộ binh vào Iran. Như mọi tổng thống khác vẫn nói: “Sẽ không có quân bộ binh nào cả”. Nhưng tôi không nói vậy”, Tổng thống Trump nói với New York Post.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ ngày 2/3, Tổng thống Trump cho biết quân đội Mỹ đang tấn công Iran, nhưng “sóng lớn” vẫn chưa đến.

"Chúng ta đang đánh bại họ. Tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra rất tốt. Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới và chúng ta đang sử dụng nó”, ông Trump nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Trump, tình hình sắp trở nên nguy hiểm hơn.

“Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu giáng đòn mạnh vào họ. Sóng lớn thậm chí còn chưa đến. Sóng lớn sắp đến rồi”, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố.

Tổng thống Trump ngày 1/3 đã phác thảo một mốc thời gian tiềm năng cho cuộc xung đột của Mỹ với Iran, cho rằng chiến dịch không kích có thể kéo dài vài tuần “cho đến khi đạt các mục tiêu đề ra”.

“Ngay từ đầu, chiến dịch được dự tính là một quá trình kéo dài 4 tuần. Chúng tôi dự tính sẽ là khoảng 4 tuần”, ông Trump cho biết.

“Các hoạt động tác chiến vẫn đang tiếp diễn vào thời điểm này, với toàn bộ sức mạnh, và sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các mục tiêu của chúng ta được hoàn thành”, ông Trump nói, nhưng không nêu thêm chi tiết mục tiêu đó là gì.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ xác nhận, cho đến nay 4 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 4 người khác bị thương kể từ khi Mỹ phối hợp với Israel mở chiến dịch không kích Iran sáng 28/2.