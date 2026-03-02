3 tiêm kích Mỹ rơi ở Kuwait do bị bắn nhầm

Tiêm kích F-15 của Mỹ rơi ở Kuwait (Ảnh: AFP).

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), 3 tiêm kích Mỹ đã rơi ở Kuwait “do một sự cố có vẻ là bắn nhầm giữa lực lượng đồng minh”.

Hệ thống phòng không của Kuwait đã vô tình bắn hạ các tiêm kích F-15 Strike Eagle.

“Trong quá trình giao tranh ác liệt, bao gồm các cuộc tấn công từ máy bay, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran, các tiêm kích của Không quân Mỹ đã bị lực lượng phòng không Kuwait bắn nhầm. Cả 6 thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù an toàn, được giải cứu và hiện trong tình trạng ổn định", CENTCOM cho biết.

Thông báo nói thêm: "Kuwait đã thừa nhận sự cố này, và chúng tôi biết ơn những nỗ lực của lực lượng phòng vệ Kuwait cũng như sự hỗ trợ của họ trong chiến dịch đang diễn ra".

Theo CENTCOM, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Các máy bay này đang bay yểm trợ cho chiến dịch quân sự chống lại Iran, mang tên Cơn thịnh nộ.

Hình ảnh được cho là F-15 Mỹ rơi ở Kuwait sáng nay 2/3 (Video: RT).

Trước đó vào rạng sáng 2/3, Bộ trưởng Quốc phòng Kuwait cho biết “một số” tiêm kích Mỹ đã rơi, song không nêu rõ lý do.

Tiêm kích F-15 vào biên chế Không quân Mỹ từ năm 1976. Trong nhiều thập niên, F-15 được xem là thế lực trên bầu trời. Nó được trang bị 2 động cơ phản lực Pratt & Whitney F100-PW-100 hoặc PW-200, giúp "chim sắt" này đạt tốc độ tối đa 2.665km/h.

Vũ khí chính của F-15 là 4 tên lửa không đối không tầm trung AIM-7 Sparrow hoặc AIM-120 và 4 tên lửa hồng ngoại AIM-9 Sidewinder. Phiên bản F-15 Eagle được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh chuyên dùng để diệt mục tiêu mặt đất như bom thông minh JDAM, Paveway, tên lửa hành trình AGM-65, tên lửa chống hạm Harpoon… Radar của F-15 có tầm trinh sát khoảng 160km ở trên không, hơn 300km với mục tiêu cỡ tàu khu trục.

Vụ rơi 3 tiêm kích F-15 Eagle của Mỹ ở Kuwait diễn ra trong bối cảnh Mỹ, Israel tiếp tục chiến dịch không kích Iran, trong khi Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các mục tiêu liên quan đến Mỹ tại ít nhất 9 quốc gia trong khu vực.

Quân đội Mỹ đã sử dụng nhiều loại tên lửa phòng không và máy bay chiến đấu trong chiến dịch không kích Iran.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho hay, quân đội Mỹ tuyên bố đã đánh trúng hơn 1.000 mục tiêu tại Iran, trong đó có tổng hành dinh quân đội, các bãi phóng tên lửa, tàu chiến và tàu ngầm.

Các phương tiện được sử dụng bao gồm máy bay ném bom tàng hình B-2, tiêm kích F-18, F-16 và F-15, máy bay cường kích A-10, tiêm kích tàng hình F-35 và F-22, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không, UAV MQ-9 Reaper, máy bay tuần tra biển P-8, máy bay trinh sát RC-135, máy bay tiếp dầu trên không, máy bay vận tải C-17 Globemaster, máy bay vận tải C-130.

Mỹ cũng triển khai các Hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 (HIMARS) cùng hệ thống tên lửa Patriot và các Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Dàn khí tài còn có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hệ thống chống UAV, tàu tiếp nhiên liệu

CENTCOM cũng cho biết còn có “những năng lực đặc biệt mà chúng tôi không thể liệt kê”.