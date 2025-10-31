Campuchia "tuyên chiến" với lừa đảo trực tuyến, kêu gọi hợp tác toàn cầu

Cảnh sát Campuchia áp giải nghi phạm tham gia mạng lưới lừa đảo trực tuyến (Ảnh: Khmer Times).

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, Đại tướng Khieu Sopheak, ngày 30/10 cho biết các cơ quan chức năng nước này đang hoạt động đầy đủ và cam kết mạnh mẽ trong việc trấn áp các hành vi lừa đảo trực tuyến thông qua việc tiếp nhận khiếu nại, điều tra và triển khai các biện pháp thực thi pháp luật.

Phát biểu của ông được đưa ra sau khi đài truyền hình Singapore CNA đưa tin cảnh sát Singapore đã bắt giữ 34 người có liên quan đến một đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động từ Campuchia. Báo cáo cho biết những nghi phạm này là một phần của mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia.

Đại tướng Sopheak hoan nghênh sự hợp tác với Singapore và các quốc gia khác trong việc phối hợp chống tội phạm mạng và tội phạm liên quan đến công nghệ, nhấn mạnh rằng lừa đảo trực tuyến là vấn đề xuyên quốc gia đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và nỗ lực toàn cầu.

“Chúng ta phải cùng nhau hành động để trấn áp hiệu quả nạn lừa đảo trực tuyến. Chính phủ Campuchia không ủng hộ những tội phạm như vậy vì họ làm tổn hại đến hình ảnh đất nước. Khi vấn đề phát sinh, các cơ quan chức năng của chúng tôi luôn nỗ lực xử lý và khôi phục danh tiếng của Campuchia”, ông khẳng định.

Ông cho biết thêm rằng các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục hành động kiên quyết chống lại nạn lừa đảo trực tuyến thông qua các chiến dịch chủ động và hợp tác chặt chẽ với các đối tác nước ngoài.

Các chiến dịch gần đây đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ quy mô lớn.

Ngày 28/10, cảnh sát đã bắt giữ 65 nghi phạm người nước ngoài tại Phnom Penh và tỉnh Kampot. Các nghi phạm bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo tình cảm nhằm vào nạn nhân ở nước ngoài.

Trung tá Soeung Vannareth, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát An ninh Nội địa, cho biết 7 người đàn ông Trung Quốc đã bị bắt sau khi lực lượng cảnh sát tiến hành đột kích một tòa nhà 11 tầng tại phường Tonle Bassac, quận Chamkar Mon, Phnom Penh.

Trong một chiến dịch truy quét chung khác có sự tham gia của các nghị sĩ Hàn Quốc, nhà chức trách Campuchia đã bắt giữ 86 công dân nước ngoài tại một địa điểm ở quận Por Senchey, Phnom Penh.

Báo cáo của Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống Gian lận Công nghệ, công bố ngày 15/10, cho biết từ ngày 27/6 đến ngày 14/10, nhà chức trách đã bắt giữ 3.455 người nước ngoài bị nghi liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh và 17 tỉnh. 75 nghi phạm được xác định là cầm đầu hoặc đồng phạm đã bị chuyển hồ sơ sang tòa án.

Ngày 27/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã thống nhất về việc thành lập nhóm công tác chung giữa 2 nước vào tháng tới để tăng cường nỗ lực phối hợp chống tội phạm mạng.

Campuchia cũng đã đạt được thỏa thuận với Mỹ nhằm tăng cường hợp tác trong việc chống buôn bán ma túy và lừa đảo tài chính trực tuyến, sau các báo cáo cho thấy nạn nhân người Mỹ đã thiệt hại hơn 10 tỷ USD do các hoạt động lừa đảo trong khu vực.