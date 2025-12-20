Tổ hợp pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A của Nga (Ảnh minh họa: Skynews/SOPA Images).

Ngày 12/12, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov, chính thức thông báo với Tổng thống Vladimir Putin về việc quân đội Nga (RFAF) đã hoàn toàn kiểm soát thành phố Seversk (Siversk).

Thành phố "tiền đồn" chiến lược ở phía bắc Donetsk, nơi lực lượng Kiev kiên cường chống trả suốt ba năm rưỡi, nay đã thất thủ.

Chiến thắng tại Seversk của RFAF được cho là kết quả của một quá trình tích lũy sức mạnh lâu dài. Lực lượng chủ lực của Nga tham gia vào mặt trận này là Tập đoàn quân số 3, một đơn vị được nâng cấp từ Quân đoàn Luhansk trước đây và thuộc Cụm tác chiến phương Nam.

Đáng chú ý, đơn vị này từng bị kỷ luật vì báo cáo sai thông tin chiến đấu. Tuy nhiên, sau khi tái tổ chức, họ đã trở lại tiền tuyến và phát động các cuộc tấn công mạnh mẽ vào đầu năm nay.

Chiến dịch tấn công Seversk: Từ Bilogorivka đến vòng vây 3 phía

Chiến dịch tấn công Seversk mở màn bằng cuộc đột kích của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 7 RFAF vào làng Bilogorivka, cách Seversk khoảng 20km về phía tây bắc. Sau hơn một tháng giao tranh ác liệt, quân đội Nga đã chiếm được khu định cư vào cuối tháng 2. Kết quả này được xem là bước ngoặt, tạo đà cho Tập đoàn quân số 3 lật ngược tình thế tại Seversk.

Sau khi chiếm Bilogorivka, Tập đoàn quân số 3 RFAF tổ chức tiến công Seversk theo ba hướng chính:

Hướng thứ nhất (Tây Bắc): Lữ đoàn 7, chủ yếu là bộ binh nhẹ, tiến về phía tây dọc theo bờ nam sông Severski Donets. Mũi tiến công này phối hợp với Tập đoàn quân số 25 RFAF kiểm soát khu rừng Sherebryanka ở bờ sông đối diện.

Lữ đoàn 7 đã lần lượt chiếm Gryhorivka (Hryhorivka) và Sherebryanka, sau đó phối hợp với Tập đoàn quân số 25 chiếm Dronivka vào cuối tháng 10 và Platonovka vào tháng 11-12, cắt đứt tuyến đường cao tốc T-0513. Mục tiêu xa hơn là đánh bọc sườn Sloviansk từ phía bắc.

Hướng thứ hai (Đông): Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 6 và một phần của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 123 RFAF phát động cuộc tấn công trực diện về phía đông thành phố.

Mặc dù chỉ bị ngăn cách bởi làng Verkhnokamyanske, nhưng tuyến đường dài 10km này được AFU phòng thủ kiên cố với vô số công sự và hầm trú ẩn. Quân đội Nga đã chiếm được Verkhnokamyanske vào khoảng tháng 5, nhưng phải mất hơn 6 tháng để chọc thủng tuyến phòng thủ.

Đến đầu tháng 11, họ đã tiến đến rìa phía đông thành phố, sẵn sàng cho cuộc tấn công trực diện vào trung tâm.

Hướng thứ ba (Nam): Lữ đoàn bộ binh cơ giới 85, 88 và một phần của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 123 RFAF tiếp tục tiến về Fedorivka từ phía nam. Khu vực này bao gồm các khu định cư dọc theo thung lũng Bakhmutka, trục đường T-0513, vùng cao nguyên, vành đai rừng và các làng nhỏ.

Mặc dù đối phương có hàng phòng thủ kiên cố, hai lữ đoàn mới này, được cho là đã học hỏi kinh nghiệm từ Sư đoàn dù 106 RFAF, đã tiến quân một cách ổn định. Đến tháng 10, họ tăng tốc, chiếm Vymka và Fedorivka, sau đó là Kuzminivka và Zvanivka vào tháng 11. Một mũi xung kích khác vượt sông Bakhmutka, đột kích và chiếm Vashukivka và Pazeno ở phía tây.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk. Moscow phát triển theo các mũi tên đỏ, mũi tên xanh là hướng rút lui của lực lượng Kiev (Ảnh: Military Summary).

Seversk sụp đổ: Kết quả lớn nhất trong 3 năm rưỡi

Đến tháng 10, chiến dịch tấn công Seversk đột ngột tăng tốc, với việc quân đội Nga ở sườn phía bắc và phía nam tạo thành một vòng vây 3 phía quanh thành phố. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn vào đầu tháng 11, khi quân đội Nga tạo thế thành công ở phía bắc, đông và nam thành phố, sẵn sàng cho đòn đột phá quyết định.

Vào giữa tháng, lính trinh sát - đặc nhiệm Nga bắt đầu xâm nhập thành phố, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc bao vây trực tiếp. Các đoạn video sớm nhất cho thấy binh sĩ Nga xâm nhập và phục kích quân phòng thủ Ukraine ở phía nam Seversk. RFAF đã tấn công tổng lực ở phía đông thành phố, đồng thời tiến hành nhiều cuộc xâm nhập ở hai phía bắc và nam.

Rõ ràng, quân đội Ukraine (AFU) thiếu hụt lực lượng cần thiết ở Seversk để thiết lập một tuyến phòng thủ đô thị vững chắc. Điều này cho phép RFAF thọc sâu vào thành phố mà không gặp nhiều khó khăn. Phía Ukraine thậm chí còn không nắm rõ các tuyến đường đối phương đã đi hoặc vị trí đóng quân, dẫn đến liên tục bị phục kích.

Kinh nghiệm chiến tranh đô thị cho thấy việc bao vây không đảm bảo chiến thắng, và lực lượng Moscow vẫn phải chiến đấu ác liệt để chiếm được thành phố.

Cuối cùng, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 6 ở phía bắc và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 123 ở phía nam đã phát động một cuộc đột phá đồng loạt vào Seversk. Mặc dù lực lượng Kiev vẫn giữ vững vị trí ở các khu vực như nhà ga xe lửa ở trung tâm thành phố, giao tranh kéo dài khoảng nửa tháng.

Đến ngày 11/12, Seversk đã chính thức sụp đổ do sự thất bại của nhóm phòng thủ chủ lực Ukraine ở khu vực trung tâm.

Chỉ sau chưa đầy một tháng giao tranh trực diện trên đường phố, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 6 và 123 RFAF đã chiếm được "thành phố vạn dân", giành được kết quả lớn nhất theo hướng này trong ba năm rưỡi qua.