Thái Lan nóng như đổ lửa, cảnh báo thủ đô Bangkok vượt 50 độ C

Chỉ số nhiệt ở quận Bang Na, Bangkok có thể lên tới 50,2 độ C (Ảnh: EPA).

Cục Khí tượng Thái Lan đã dự báo rằng Krabi là nơi nóng nhất ở Thái Lan vào ngày 9/4, với chỉ số nhiệt dự kiến lên tới 54,2 độ C. Nơi nóng thứ 2 tại Thái Lan là quận Bang Na, Bangkok, nơi chỉ số nhiệt được dự đoán tăng vọt lên 50,2 độ C.

Ba khu vực nắng nóng khác trong cả nước là Phetchabun (chỉ số nhiệt 44,3 độ C), Chonburi (chỉ số nhiệt 43,2 độ C) và quận Chok Chai của Nakhon Ratchasima (chỉ số nhiệt 41,3 độ C).

Chỉ số nhiệt là khái niệm ám chỉ mức độ nóng mà cơ thể người có thể cảm nhận thấy trên thực tế. Nó là chỉ số kết hợp giữa độ ẩm tương đối, nhiệt độ không khí và tốc độ gió.

Giới chức Thái Lan cảnh báo, những người ở ngoài trời trong nhiệt độ từ 41 độ C đến 54 độ C có nguy cơ bị chuột rút và say nắng. Cục Khí tượng Thái Lan có 4 cấp độ cảnh báo tương đương với từng khoảng chỉ số nhiệt tương ứng, bao gồm: Giám sát (màu xanh lá, chỉ số nhiệt 27-32 độ C), cảnh báo (màu vàng, chỉ số nhiệt 32-41 độ C), nguy hiểm (màu cam, 41-54 độ C) và rất nguy hiểm (màu đỏ, chỉ số nhiệt trên 54 độ C).

Say nắng trong mùa nóng ở Thái Lan có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Hồi đầu tháng, chính trị gia kiêm tài phiệt Chonsawat Asavahame, 54 tuổi, qua đời vì tình trạng trên. Say nắng xảy ra khi nhiệt độ cơ thể tăng trên 40 độ C.

Say nắng khiến cơ thể không thể đổ mồ hôi vì máu khó lưu thông. Các triệu chứng khác có thể xảy ra như lú lẫn, mệt mỏi, nói lắp, mất ý thức và co giật. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bị say nắng có thể tử vong.