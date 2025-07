Thái Lan nói súng vẫn nổ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực

Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suvaree (Ảnh: Bangkok Post).

Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suvaree, sáng 29/7 cáo buộc, sau nửa đêm, Campuchia đã bắn hỏa lực vào các khu vực trên lãnh thổ Thái Lan. Ông cho rằng hành động đó ảnh hưởng đến lòng tin lẫn nhau.

Người phát ngôn quân đội xác nhận, Thái Lan đã tiến hành các biện pháp đáp trả một cách tương xứng.

Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết thêm, hỏa lực bị bắn vào các vị trí của Thái Lan tại các khu vực Chong An Ma, Chong Bok, Prasat Ta Kwai, Phu Makhuea và Sam Tae.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo sáng nay, Trung tướng Maly Socheata, Thứ trưởng kiêm người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết cả lực lượng Campuchia và Thái Lan đã ngừng giao tranh đúng như kế hoạch từ 0h ngày 29/7 theo thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện đạt được trong cuộc họp khẩn cấp cấp cao tại Malaysia.

“Sau thời điểm được ấn định cho lệnh ngừng bắn vô điều kiện, lực lượng vũ trang của cả Campuchia và Thái Lan đã ngừng nổ súng như đã thống nhất tại cuộc họp đặc biệt ở Malaysia”, Trung tướng Socheata phát biểu.

Bà nhấn mạnh rằng theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, binh sĩ hai bên phải giữ nguyên vị trí hiện tại, không được tái triển khai hay di chuyển trong khi các nhóm công tác song phương đang được thành lập để bắt đầu đối thoại và đàm phán.

“Lực lượng vũ trang của cả Campuchia và Thái Lan phải thực hiện lệnh ngừng bắn này, kiềm chế mọi hành động di chuyển quân và giữ nguyên vị trí đóng quân sau khi thỏa thuận có hiệu lực. Các nhóm công tác sẽ được thiết lập để tiến hành thảo luận”, bà nói thêm.

Bất chấp những diễn biến này, người phát ngôn quân đội Thái Lan cho hay, các chỉ huy quân sự địa phương của hai bên vẫn đang cố gắng tổ chức một cuộc thảo luận và cuộc họp đã được lên lịch lại vào lúc 10h sáng nay.

Theo một số nguồn tin, các chỉ huy quân khu của cả hai bên sẽ gặp nhau tại cửa khẩu biên giới Chong Chom thuộc tỉnh Surin của Thái Lan.

Chi tiết thỏa thuận ngừng bắn Thái Lan - Campuchia

Chiều 28/7, tại cuộc đàm phán diễn ra ở Malaysia do Thủ tướng Anwar Ibrahim chủ trì, Campuchia và Thái Lan đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện sau 5 ngày giao tranh ở biên giới.

Dưới đây là toàn văn tuyên bố chung sau cuộc đàm phán:

Chính phủ các nước Malaysia, Campuchia và Thái Lan ra thông cáo báo chí chung sau cuộc họp đặc biệt do Thủ tướng Anwar Ibrahim chủ trì và tổ chức tại Putrajaya, Malaysia, với sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai, cùng với sự điều phối của Mỹ với vai trò tích cực và sự tham gia của Trung Quốc nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho tình hình hiện tại.

Thủ tướng Hun Manet và Quyền Thủ tướng Phumtham Wechayachai đã bày tỏ lập trường và thiện chí đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và khôi phục tình trạng bình thường.

Tổng thống Mỹ Donald J. Trump đã liên lạc với lãnh đạo hai nước để kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình cho tình hình hiện nay.

Phía Trung Quốc cũng đã giữ liên hệ chặt chẽ với Campuchia, Thái Lan, Malaysia và các bên liên quan để tích cực thúc đẩy đối thoại, thiết lập lệnh ngừng bắn và khôi phục hòa bình.

Sự hiện diện và phối hợp của tất cả các bên nhấn mạnh cam kết chung đối với hòa bình, đối thoại và ổn định khu vực.

Campuchia và Thái Lan đã đạt được sự đồng thuận chung, như sau:

Thiết lập lệnh ngừng bắn vô điều kiện và ngay lập tức, có hiệu lực từ 24h ngày 28/7 (giờ địa phương). Đây là bước đầu tiên hướng tới việc giảm leo thang căng thẳng và khôi phục hòa bình, an ninh; Tổ chức cuộc họp không chính thức giữa các chỉ huy quân khu (Quân khu 1 và 2 của Thái Lan và Quân khu 4 của Campuchia) vào lúc 7h ngày 29/7, tiếp đó là cuộc họp cấp Bộ Quốc phòng do Chủ tịch luân phiên ASEAN chủ trì, với sự hỗ trợ từ Ban Thư ký ASEAN; Triệu tập cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào ngày 4/8 do phía Campuchia đăng cai.

Là Chủ tịch đương nhiệm của ASEAN, Malaysia tuyên bố sẵn sàng điều phối một nhóm quan sát để xác minh và bảo đảm thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Malaysia kêu gọi các quốc gia thành viên ASEAN cử đại diện tham gia nhóm quan sát, thể hiện cam kết khu vực đối với việc ủng hộ một tiến trình hoà bình lâu dài.

Hai bên cũng đồng ý nối lại đối thoại trực tiếp giữa các Thủ tướng, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng.

Các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của Malaysia, Campuchia và Thái Lan đã nhất trí tiếp tục thiết lập cơ chế kiểm chứng và giám sát thông qua một nhóm công tác chung, bao gồm các đại diện quân sự, ngoại giao và kỹ thuật, để xác minh, báo cáo và ngăn ngừa leo thang nhằm hỗ trợ cho hòa bình bền vững giữa hai bên.

Cuộc họp củng cố tinh thần trách nhiệm chung của Malaysia, Campuchia và Thái Lan trong việc thực hiện các nguyên tắc hòa bình, đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác đa phương trong nỗ lực theo đuổi một giải pháp công bằng và bền vững cho tình hình hiện tại.