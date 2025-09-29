Thái Lan cảnh báo mưa lớn do bão Bualoi (Ảnh minh họa: Nation).

Bà Sugunyanee Yavinchan, Tổng cục trưởng Cục Khí tượng Thái Lan, cho biết bão Bualoi đã đổ bộ vào Việt Nam vào rạng sáng nay 29/9.

Đến 4h sáng, tâm bão nằm cách khoảng 50km về phía đông tỉnh Xiangkhouang (Lào). Cơn bão di chuyển theo hướng tây - tây bắc với vận tốc 20km/h và đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 6-7. Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục theo hướng tây tây bắc và suy yếu thành vùng áp thấp mạnh ở miền Bắc Lào.

Theo bà Sugunyanee, nhiều nơi tại Thái Lan có khả năng xảy ra mưa lớn, với mưa rất to cục bộ ở miền Bắc, Đông Bắc, miền Đông và dọc bờ biển phía tây miền Nam nước này trong 2 ngày 29/9 và 30/9.

“Người dân cả nước cần đề phòng mưa lớn đến rất lớn và tình trạng tích nước có thể gây lũ quét và ngập lụt, đặc biệt dọc theo các tuyến sông suối gần chân núi và vùng trũng thấp”, bà nhấn mạnh.

Bà cũng khuyến cáo tàu thuyền nhỏ ở phía bắc biển Andaman nên tạm ngừng hoạt động cho đến hết ngày 30/9.