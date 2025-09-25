Bão Bualoi tăng cấp, hướng về phía Philippines

Một con đường ngập nước sau bão Ragasa ở Philippines (Ảnh: Reuters).

Cục Khí tượng Thái Lan sáng 25/9 cho biết, áp thấp nhiệt đới Bualoi đã mạnh lên thành bão với sức gió vùng gần tâm bão khoảng 100km/h. Tâm bão hiện ở phía đông Philippines và dự kiến đi qua miền Trung nước này để tiến vào Biển Đông trong khoảng 26-27/9, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc về phía vịnh Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo theo dõi chặt chẽ sự thay đổi quỹ đạo của bão, bởi hướng đi của Bualoi có khả năng biến động trong khoảng 28-29/9.

Các cơ quan dự báo khu vực cho biết Bualoi có thể tiếp tục mạnh thêm trong quá trình di chuyển trên biển, gây mưa lớn và gió mạnh ở một số vùng ven biển. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát các bản tin thời tiết và chuẩn bị các biện pháp ứng phó để hạn chế thiệt hại.

Bualoi được dự báo đổ bộ Philippines vào ngày 26/9, 3 ngày sau khi siêu bão Ragasa mạnh nhất thế giới trong năm quét qua khiến 4 người thiệt mạng và hơn 10 người ở quốc gia này bị thương.

Để đảm bảo an toàn, các trường học, công sở ở một số khu vực ở Luzon, Philippines được thông báo tạm đóng cửa trong ngày 26/9 và 27/9.