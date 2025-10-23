SpaceX ngắt mạng 2.500 thiết bị Starlink gần ổ lừa đảo tại Myanmar

Bức ảnh được chụp vào ngày 17/9 cho thấy một tòa nhà trong khu phức hợp KK Park ở thị trấn Myawaddy, phía đông Myanmar (Ảnh: AFP).

SpaceX đã cắt dịch vụ với hơn 2.500 thiết bị Starlink bị các đối tượng lừa đảo sử dụng tại các trung tâm lừa đảo ở Myanmar, một phó chủ tịch của công ty cho biết hôm 22/10.

Trước đó, AFP đưa tin rằng, Starlink đã bị lợi dụng rộng rãi ở những khu phức hợp, nơi các nhóm tội phạm mạng thực hiện hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm vào các nạn nhân trên toàn thế giới.

Một chiến dịch trấn áp quy mô lớn do các nước khởi động vào tháng 2 đã khiến khoảng 7.000 lao động bị hồi hương, và Thái Lan cũng thực hiện lệnh phong tỏa internet xuyên biên giới với Myanmar.

Tuy nhiên, một cuộc điều tra của AFP trong tháng này cho thấy nhiều trung tâm được phát hiện đã lắp đặt hàng loạt bộ thu tín hiệu internet Starlink trên mái nhà sau khi Thái Lan cắt kết nối internet và điện của họ.

Phó chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh Starlink của SpaceX, bà Lauren Dreyer, cho biết công ty đã “vô hiệu hóa hơn 2.500 bộ Starlink ở khu vực nghi ngờ có các trung tâm lừa đảo" tại Myanmar.

Bài đăng của bà trên mạng xã hội X không nêu rõ thời điểm các thiết bị bị ngắt kết nối.

Quân đội Myanmar trong tuần này tuyên bố đã đột kích khu KK Park, một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất cả nước, và thu giữ 30 thiết bị internet vệ tinh Starlink.

Tuy nhiên, con số đó chỉ là một phần rất nhỏ so với tổng số thiết bị được sử dụng tại địa điểm này, theo điều tra của AFP và các phân tích độc lập.

Một phóng viên AFP hôm thứ Tư đã chứng kiến hơn 1.000 người rời khỏi khu vực bằng đường bộ, xe máy và xe bán tải.

Động thái của SpaceX diễn ra sau khi một ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ đã điều tra nghi vấn Starlink của tỷ phú Elon Musk có liên quan đến nghi vấn cung cấp dịch vụ internet vệ tinh cho các trung tâm lừa đảo tại Myanmar.

Theo dữ liệu từ Tổ chức đăng ký internet khu vực châu Á APNIC, chỉ trong 3 tháng, Starlink đã từ con số 0 trở thành nhà cung cấp internet lớn nhất tại Myanmar.