Tỷ phú Elon Musk mong muốn sao Hỏa là "một phần của nước Mỹ"

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

RT đưa tin, trên mạng xã hội X ngày 1/10, tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã bày tỏ mong muốn có thể biến sao Hỏa thành "một phần của nước Mỹ".

Trước đó, ông Musk nhiều lần nói về việc muốn sử dụng sao Hỏa để đảm bảo sự tồn tại của loài người trong kịch bản xảy ra “sự kiện tận thế”. Công ty SpaceX của ông đang tích cực phát triển các dự án tàu vũ trụ để đạt được mục tiêu đó.

“Tôi chỉ có một quốc tịch, bây giờ và mãi mãi: Nước Mỹ. Tôi sẽ sống và qua đời ở đây. Hoặc trên sao Hỏa (một phần của nước Mỹ)”, ông Musk viết.

Trước đó, trong năm nay, doanh nhân này cho biết sứ mệnh Starship đầu tiên tới sao Hỏa có thể được phóng sớm nhất vào cuối năm 2026.

Nhà sáng lập SpaceX cũng tiết lộ rằng một trong những chuyến bay Starship sắp tới đến sao Hỏa sẽ mang theo Optimus, robot hình người của Tesla. Ông gợi ý rằng sứ mệnh này có thể mở đường cho việc con người đặt chân lên sao Hỏa, điều mà ông tin rằng có thể diễn ra sớm nhất vào năm 2029.

Bên cạnh hệ thống phóng Starship, được thiết kế cho các chuyến bay có người lái tới Mặt Trăng và sao Hỏa, tỷ phú này còn điều hành một loạt các sáng kiến liên quan đến không gian, chủ yếu thông qua công ty SpaceX, chuyên phát triển và phóng tên lửa, tàu vũ trụ và hệ thống vệ tinh.

Các tên lửa tái sử dụng Falcon 9 và Falcon Heavy của công ty hiện được sử dụng cho cả các nhiệm vụ thương mại lẫn chính phủ, bao gồm hợp đồng với NASA.

Tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX thường xuyên chở các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Thông qua mạng lưới Starlink, SpaceX vận hành hàng nghìn vệ tinh quỹ đạo thấp cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu.

NASA cũng có các mục tiêu dài hạn riêng cho sao Hỏa. Cơ quan này hiện tập trung vào chương trình Artemis, nhằm đưa con người trở lại Mặt Trăng trước khi hướng tới sao Hỏa.

Một sứ mệnh có người lái lên sao Hỏa được lên kế hoạch sơ bộ vào cuối những năm 2030 hoặc đầu những năm 2040, tùy thuộc vào tiến bộ công nghệ và nguồn tài chính.