Ông Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có 500 tỷ USD

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Theo Forbes, tổng tài sản ròng của ông Elon Musk, người đứng đầu Tesla và SpaceX, chủ sở hữu mạng xã hội X và công ty công nghệ thần kinh Neuralink, đã đạt mức 500 tỷ USD vào lúc 15h30 giờ miền Đông nước Mỹ.

Tạp chí Mỹ cho rằng nguyên nhân giúp tài sản của ông Musk tăng mạnh là do ông quyết định rút khỏi vai trò người đứng đầu Ban hiệu suất chính phủ để tập trung hoàn toàn vào công việc kinh doanh.

Ông Musk hiện đứng đầu danh sách tỷ phú của Forbes. Xếp sau ông là Chủ tịch Oracle Larry Ellison (351,6 tỷ USD), đồng sáng lập Meta Mark Zuckerberg (246,1 tỷ USD), nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos (233,2 tỷ USD) và đồng sáng lập Google Larry Page (204,6 tỷ USD).

Kỷ lục trước đó cũng thuộc về ông Musk, khi ông trở thành người đầu tiên có khối tài sản vượt 400 tỷ USD vào tháng 12 năm ngoái.

Theo Forbes, cổ phiếu Tesla liên tục tăng mạnh trong những tháng gần đây.

Dù ông Musk nổi tiếng nhất với vai trò người đứng đầu Tesla, phần lớn tài sản của ông đến từ cổ phần trong các công ty tư nhân như SpaceX và xAI, cùng với các khoản đầu tư trước đây vào PayPal.

Từ đầu tháng 9 đến nay, cổ phiếu Tesla đã tăng 35%, đạt khoảng 460 USD/cổ phiếu tính đến ngày 1/10.

Hội đồng quản trị Tesla trước đó đã thông qua gói lương thưởng hàng năm trị giá hàng chục tỷ USD cho ông Musk, với cơ cấu thưởng dựa trên thành tích có thể giúp ông trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử.