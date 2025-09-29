Trung Quốc tử hình 16 thành viên băng đảng lừa đảo

Các nghi phạm lừa đảo viễn thông bị bắt ở Myanmar được bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc vào năm 2023 (Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc).

Tòa án Nhân dân Ôn Châu ngày 29/9 đã tuyên án tử hình 16 thành viên của một băng đảng tội phạm gia đình, chuyên thành lập các trung tâm lừa đảo ở khu vực Kokang của Myanmar, giáp biên giới với Trung Quốc, cùng nhiều tội danh khác.

Tòa án cho biết băng đảng trên đã tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, buôn bán ma túy, tổ chức mại dâm, thành lập sòng bạc và các tội phạm khác từ năm 2015.

Cáo trạng nêu rõ băng đảng này "sử dụng vũ lực" để thành lập nhiều trung tâm lừa đảo ở Kokang. Tòa án tuyên bố băng đảng đã giết 14 người, bao gồm 10 người có liên quan đến hành vi lừa đảo đã cố gắng trốn thoát khỏi băng đảng hoặc không tuân theo lệnh quản lý.

Tòa án cho biết hoạt động của băng đảng này đã thu hút nhiều "nhà tài trợ tài chính" được bảo kê vũ trang với số tiền lên tới 10 tỷ nhân dân tệ (1,4 tỷ USD).

5 trong số những người bị kết án tử hình được hoãn thi hành án 2 năm, trong khi 23 đối tượng khác bị tuyên án tù từ 5 năm đến chung thân.

Vào tháng 4, Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng các băng đảng gồm các thành viên người Trung Quốc và Đông Nam Á đang kiếm được hàng chục tỷ USD mỗi năm thông qua các trung tâm lừa đảo mạng.

Các tổ chức lừa đảo đã phát triển mạnh mẽ ở vùng biên giới của Myanmar, do người nước ngoài điều hành - nhiều người trong số họ là người Trung Quốc.

Hoạt động lừa đảo này đang lan rộng sang Nam Mỹ, châu Phi, Trung Đông, châu Âu và một số đảo Thái Bình Dương, theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm.

Liên hợp quốc ước tính hàng trăm nghìn người đang làm việc trong các trung tâm lừa đảo trên toàn cầu.

Bắc Kinh đã tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á trong những tháng gần đây để trấn áp các tổ chức lừa đảo và hàng nghìn người đã được hồi hương về Trung Quốc.