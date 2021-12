Số ca Covid-19 ở Hàn Quốc tăng mạnh nhất từ trước đến nay

Dân trí Lần đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Hàn Quốc ghi nhận hơn 5.000 ca nhiễm mới trong ngày.

Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở Seoul (Ảnh: AFP).

Yonhap dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 1/12 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 5.123 ca Covid-19 mới, trong đó gồm 5.075 ca nội địa, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên hơn 452.000 ca. Đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, số ca mắc mới ở Hàn Quốc vượt ngưỡng 5.000 ca.

Trong ngày, Hàn Quốc cũng ghi có thêm 34 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số người chết vì đại dịch ở đây lên 3.658 ca. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở xứ sở kim chi hiện là 0,81%, tăng so với tỷ lệ 0,78% một tháng trước.

Số ca bệnh nặng cũng chạm kỷ lục 723 ca, đánh dấu lần đầu tiên con số này vượt ngưỡng 700. Một ngày trước đó, Hàn Quốc mới có 661 ca bệnh nặng. Trong số các trường hợp nặng, khoảng 610 người trên 60 tuổi, chiếm hơn 84%, còn lại là 66 người ở độ tuổi khoảng 50, 25 người ở tuổi 40.

Số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 ở Hàn Quốc tăng nhanh trở lại sau khi chính phủ nước này quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế theo từng giai đoạn để tiến tới chung sống an toàn với Covid-19. Do vậy, chính phủ Hàn Quốc quyết định hoãn nới lỏng hơn nữa, đặc biệt trong bối cảnh thế giới xuất hiện biến chủng Omicron.

Ngày 30/11, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết đã phát hiện ca đầu tiên nghi nhiễm biến chủng Omicron ở nước này trong bối cảnh Hàn Quốc siết chặt các hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ châu Phi nhằm ngăn chặn biến chủng mới xâm nhập vào nước này. Đây là hai người đến từ Nigeria từ ngày 14-23/11 và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 25/11. Hàn Quốc đang thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen để xác định hai người này có nhiễm biến chủng Omicron hay không. Kết quả xét nghiệm dự kiến có vào chiều nay 1/12.

Ngay sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Omicron, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp kiểm soát nhập cảnh. Giới chức Hàn Quốc đang cân nhắc liệu có triển khai xét nghiệm giải trình tự gen đối với toàn bộ người nhập cảnh hay không. Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc Jeon Hae-cheol cho biết, nước này dự kiến bổ sung thêm ít nhất 1.300 giường bệnh trước giữa tháng 12 này. Tính đến cuối tháng 11, tỷ lệ lấp kín giường bệnh ở khu vực đại đô thị Seoul đã xấp xỉ 90%.

Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, với tình hình hiện nay, việc triển khai giai đoạn hai "sống chung với Covid-19" là không khả thi. Theo kế hoạch ban đầu, Hàn Quốc dự kiến nới lỏng hơn nữa các biện pháp hạn chế từ giữa tháng 12 này sau giai đoạn một kéo dài 4 tuần.

