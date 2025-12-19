Siêu tên lửa "không thể đánh chặn" của Nga bắt đầu trực chiến ở Belarus

Nga tuyên bố tên lửa Oreshnik của nước này không thể đánh chặn (Ảnh: Belta).

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 18/12 cho biết Nga đã triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik mới nhất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới nước này.

Ông Lukashenko nói rằng Oreshnik, một hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung, đã tới Belarus vào ngày 17/12 và đang được đưa vào trực chiến. Ông không nêu số lượng tên lửa được triển khai cũng như không cung cấp thêm chi tiết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17/12 trong một cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội cấp cao, cho biết Oreshnik sẽ được đưa vào trực chiến trong tháng này nhưng cũng không đưa ra thông tin cụ thể.

Trước đó, Nga đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus, đồng minh thân cận lâu năm của Moscow. Ông Lukashenko từng nói rằng nước này đang lưu giữ vài chục đầu đạn hạt nhân chiến thuật của Nga.

Nga lần đầu khai hỏa phiên bản Oreshnik mang đầu đạn thông thường vào tháng 11/2024 vào mục tiêu ở Ukraine, và ông Putin tuyên bố rằng loại tên lửa này là không thể đánh chặn.

Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố rằng các đầu đạn tách rời của Oreshnik lao xuống với tốc độ lên tới Mach 10 và không thể bị ngăn lại, đồng thời cho rằng việc sử dụng nhiều đầu đạn như vậy trong một cuộc tập kích thông thường có thể gây sức hủy diệt tương đương một đòn hạt nhân.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa đạt tới nhiệt độ 4.000 độ C, khiến nó có sức công phá cao. Bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Oreshnik có thể nhắm mục tiêu vào cả những công trình được bảo vệ tốt, nằm sâu trong lòng đất, giúp nó trở nên hiệu quả trước các mục tiêu kiên cố như boongke. Tên lửa được thiết kế để đảm bảo bắn trúng các mục tiêu có giá trị với độ chính xác cao.

"Oreshnik không có đối thủ trên thế giới và tôi tin rằng trong tương lai gần cũng sẽ không có đối thủ. Hệ thống này có hàng chục đầu đạn dẫn đường tấn công mục tiêu với tốc độ Mach 10. Nhiệt độ của chúng lên tới 4.000 độ C. Bất cứ thứ gì nằm ở trung tâm tấn công đều bị xóa sạch thành tro bụi", nhà lãnh đạo Nga nói.

Ông cho biết, Nga đã có sẵn tên lửa Oreshnik và cũng bắt đầu sản xuất quy mô lớn hệ thống vũ khí tiên tiến này.

Ông Putin và ông Lukashenko trước đó đã nói rằng Oreshnik sẽ được triển khai tới Belarus trước khi năm nay kết thúc.

Khi ký một hiệp ước an ninh với ông Lukashenko vào tháng 12/2024, ông Putin cho biết dù Nga kiểm soát các hệ thống Oreshnik, Moscow vẫn sẽ cho phép Minsk lựa chọn mục tiêu.

Năm 2024, Điện Kremlin công bố học thuyết hạt nhân sửa đổi, trong đó nêu rõ rằng bất kỳ cuộc tấn công thông thường nào vào Nga được hậu thuẫn bởi một cường quốc hạt nhân sẽ bị coi là một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào nước này.

Mối đe dọa này rõ ràng nhằm ngăn cản phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa hơn để tập kích Nga. Học thuyết sửa đổi của Nga cũng đặt Belarus dưới chiếc “ô hạt nhân” của Nga.