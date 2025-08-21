Belarus cân nhắc gắn đầu đạn hạt nhân lên tổ hợp hỏa lực phóng loạt

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Alexander Lukashenko nói với các quan chức tại một cuộc họp về sản xuất vũ khí hôm 21/8 rằng Minsk cần hiện đại hóa và phát triển năng lực sản xuất tên lửa.

“Diễn biến của các mối đe dọa quân sự và sự gia tăng đáng kể chi tiêu quân sự của các nước láng giềng phía tây buộc chúng ta phải thường xuyên chú ý đến vấn đề năng lực phòng thủ của Belarus, Nga và Liên minh của chúng ta”, ông Lukashenko phát biểu.

Belarus giáp Ba Lan, Litva và Latvia, tất cả đều là thành viên NATO, ở phía tây và bắc, trong khi phía nam giáp Ukraine.

Trong khi đó, Alexander Volfovich, người đứng đầu Hội đồng An ninh Nhà nước Belarus, nói với các phóng viên rằng Minsk đang nghiên cứu khả năng trang bị đầu đạn hạt nhân cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt Polonez.

“Polonez là một hệ thống hiện đại. Các câu hỏi đã được đặt ra về việc trang bị đầu đạn hạt nhân cho những rocket này", ông Volfovich cho hay.

Hệ thống Polonez được đưa vào sử dụng từ năm 2016. Bệ phóng hiện có tầm bắn 300km, tăng từ thông số 200km trước đây.

Belarus không sở hữu vũ khí hạt nhân riêng nhưng đang cho phép Nga đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ. Những vũ khí này vẫn do Moscow kiểm soát.

Ông Volfovich cho biết Belarus cũng đang nghiên cứu cách tích hợp công nghệ của Oreshnik, một loại tên lửa siêu vượt âm tầm trung do Nga sản xuất, để tạo ra một “tên lửa chung”.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tuần trước cho biết các cuộc tập trận chung sắp tới giữa Minsk và Moscow sẽ bao gồm các bài tập với Oreshnik, loại tên lửa mà Nga mô tả là "không thể bị đánh chặn".

“Các vấn đề liên quan đến việc gia tăng sức mạnh và khả năng phòng thủ của chúng ta là rất quan trọng”, ông Volfovich nhấn mạnh.