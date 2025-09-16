Nga - Belarus diễn tập phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật

Hình ảnh từ cuộc tập trận chung giữa Nga và đồng minh thân cận Belarus (Ảnh: Reuters).

Truyền thông nhà nước Belarus nói rằng các cuộc diễn tập cũng có sự tham gia của tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik do Nga triển khai.

Nga và Belarus đang khép lại 5 ngày tập trận chung mang tên Zapad (Phương Tây), nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Belarus, đồng minh thân cận của Nga và có chung biên giới với Ukraine, Nga cũng như các thành viên NATO gồm Ba Lan, Litva và Latvia.

Belarus hiện lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga, vốn vẫn do Moscow kiểm soát và chỉ huy. Minsk cũng đang nỗ lực mở lại và nâng cấp các kho chứa hạt nhân thời Liên Xô.

Ông Lukashenko cho biết việc vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được đưa vào tập trận Zapad là điều tự nhiên.

“Chúng tôi đang thực hành mọi thứ ở đó. Phương Tây cũng biết điều này, chúng tôi không che giấu. Từ bắn súng bộ binh thông thường cho tới đầu đạn hạt nhân. Một lần nữa, chúng tôi phải có khả năng làm tất cả những việc đó. Nếu không, tại sao những vũ khí này lại hiện diện trên lãnh thổ Belarus?”, ông nói.

Nhưng ông cũng nói thêm: “Chúng tôi tuyệt đối không có kế hoạch đe dọa ai bằng điều này".

Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận trong một tuyên bố rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được diễn tập, cùng với việc triển khai tên lửa Oreshnik của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói vào cuối năm ngoái rằng Nga có thể triển khai Oreshnik, loại mà ông khẳng định là không thể bị đánh chặn, trên lãnh thổ Belarus trong nửa cuối năm 2025.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với ông Lukashenko. Tuần trước, Mỹ đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt đối với Belarus để đổi lấy việc trả tự do cho 52 tù nhân.

Trong một động thái đánh dấu sự ấm lên trong quan hệ, các sĩ quan quân sự Mỹ đã quan sát một phần cuộc tập trận Zapad tại Belarus hôm 15/9.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 16/9 cho biết các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 mang vũ khí hạt nhân của Nga đã diễn tập phóng tên lửa hành trình trên Biển Barents, phía bắc các quốc gia Bắc Âu.

Theo đó, các máy bay ném bom đã bay khoảng 4 giờ trên vùng biển trung lập của Biển Barents, được hộ tống bởi tiêm kích MiG-31.

Ngoài ra, Thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội phương Bắc Nga đã diễn tập đẩy lùi một cuộc đổ bộ đường biển của lực lượng đối phương giả định trên một bán đảo ở vùng Murmansk.

Video cho thấy binh sĩ, được yểm trợ bởi trực thăng tấn công và chiến đấu cơ, sử dụng xe bọc thép chở quân, UAV, súng phóng lựu chống tăng và vũ khí tự động để đẩy lùi đối thủ giả định.

Các tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic Nga, được tiêm kích yểm trợ đã bắn thử tên lửa hành trình vào các tàu đối phương giả định, trong khi các bệ phóng tên lửa cơ động trên bộ của hạm đội cũng tham gia.

Tại vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, binh sĩ diễn tập sử dụng tổ hợp trinh sát vô tuyến Torn-MDM để phát hiện vị trí của lực lượng đối phương, từ đó truyền tọa độ cho đơn vị UAV và pháo binh.