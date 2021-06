Sau tuyên bố "không phải bạn cũ", ông Biden tính gặp ông Tập Cận Bình

Dân trí Sau chuyến công du châu Âu thúc đẩy chương trình nghị sự cứng rắn với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang cân nhắc kế hoạch hội đàm trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Bloomberg).

"Ý tưởng Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau bằng cách nào đó trong những tháng tới để xác định liệu chúng tôi đang ở đâu trong mối quan hệ này, và để đảm bảo chúng ta có được sự trao đổi trực tiếp quý giá như cuộc gặp với Tổng thống (Nga) Putin hôm qua là điều mà chúng tôi đang quan tâm. Câu hỏi hiện giờ là khi nào và theo cách thức nào", AFP dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết.

Ông Sullivan nói thêm: "Chúng tôi sẽ cân nhắc cơ hội để Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập liên hệ. Chúng tôi sớm sẽ ngồi xuống vạch ra hai phương án mà hai nhà lãnh đạo có thể tiến hành, hoặc là điện đàm, hoặc là gặp nhau bên lề một hội nghị thượng đỉnh quốc tế khác, hoặc có thể là cách khác nữa".

Không lâu sau bình luận của ông Sullivan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói, việc cân nhắc một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo không phải là một dấu hiệu đột phá nào mà chỉ phản ánh cam kết ngoại giao của Tổng thống Biden, nhưng Mỹ vẫn để ngỏ khả năng này "nếu các điều kiện phù hợp".

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc tiếp tục rơi vào vòng xoáy do bất đồng trong hàng loạt vấn đề từ thương mại, an ninh đến nhân quyền. Giới chức Trung Quốc nhiều lần chỉ trích Mỹ can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Bắc Kinh.

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới châu Âu vừa diễn ra, Tổng thống Biden đã tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 và NATO, mang theo thông điệp kêu gọi các đồng minh đối phó với các thách thức ngày càng tăng từ Trung Quốc.

Trong chuyến công du này, ông Biden cũng tiến hành họp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin giữa lúc mối quan hệ Nga - Mỹ liên tục leo thang căng thẳng từ đầu năm nay. Cả Nhà Trắng và Điện Kremlin đều đánh giá cuộc họp mang tính xây dựng, hiệu quả khi hai nhà lãnh đạo thảo luận hàng loạt vấn đề từ an ninh mạng đến kiểm soát vũ khí, đối phó đại dịch.

Tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, một phóng viên đã hỏi ông Biden rằng: "Ông đã nói nhiều lần rằng có lẽ ông đã dành nhiều thời gian với Chủ tịch Tập hơn bất kỳ lãnh đạo thế giới nào khác. Liệu sắp tới ông có nói chuyện với ông ấy với tư cách hai người bạn cũ để yêu cầu ông ấy cho phép các nhà điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới, những người đang cố gắng tìm hiểu tận cùng nguồn gốc Covid-19, tiếp cận Trung Quốc một cách cởi mở hay không?".

Đáp lại, chủ nhân Nhà Trắng nói: "Tôi muốn làm rõ điều này: Chúng tôi hiểu rõ về nhau, nhưng chúng tôi không phải là bạn cũ. Đó thuần túy là quan hệ làm việc".

Trong sự nghiệp chính trị của mình, khi còn là Phó tổng thống trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, ông Biden từng nhiều lần gặp gỡ ông Tập Cận Bình. Kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi cuối tháng 1, hai nhà lãnh đạo đã điện đàm nhưng chưa từng gặp trực tiếp.

