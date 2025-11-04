Romania mua 18 tiêm kích F-16 từ Hà Lan với giá 1 euro

Tiêm kích F-16 (Ảnh: Defense News).

Bộ Quốc phòng Romania đã ký hợp đồng mua 18 máy bay tiêm kích F-16 Fighting Falcon từ chính phủ Hà Lan vào ngày 3/11, với mức giá mang tính biểu tượng chỉ 1 euro.

Các máy bay này sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích huấn luyện và đào tạo phi công NATO và Ukraine tại Trung tâm huấn luyện F-16 châu Âu ở Fetești, nơi đang trở thành trung tâm khu vực của không quân các nước đồng minh.

Bộ trưởng Quốc phòng Ionuț Moșteanu cho biết hợp đồng mua 18 máy bay F-16 cùng các trang thiết bị liên quan đã được ký kết với chính phủ Hà Lan.

“Hôm nay Bộ Quốc phòng đã ký hợp đồng mua 18 máy bay F-16 Fighting Falcon và các thiết bị đi kèm từ Chính phủ Vương quốc Hà Lan. Đây là một bước quan trọng trong việc phát triển Trung tâm Huấn luyện F-16 châu Âu tại Fetești, vốn đã trở thành trung tâm khu vực đào tạo phi công cho NATO và các nước đối tác”, ông Moșteanu nói.

Theo ông, 18 máy bay này sẽ chỉ phục vụ mục đích huấn luyện và diễn tập, trong đó một số khóa đào tạo sẽ dành cho phi công Ukraine, và việc mua bán được thực hiện với giá tượng trưng 1 euro.

“Đây là một khoản đầu tư thông minh vào đào tạo, hợp tác và tương lai. Dự án này thể hiện niềm tin của các đối tác Hà Lan và là sự ghi nhận tính chuyên nghiệp của Không quân Romania. Tôi cảm ơn tất cả những người đã tham gia, các đội kỹ thuật, chuyên gia mua sắm và đối tác Hà Lan, vì sự tận tâm và tốc độ hoàn thành quá trình này”, Bộ trưởng Moșteanu nói thêm.

Ông cũng nhấn mạnh: “Romania tiếp tục đầu tư vào quốc phòng, vào các mối quan hệ đối tác bền vững và vào nguồn nhân lực được đào tạo bài bản. F-16 đồng nghĩa với an toàn, hợp tác và là bước tiến gần hơn đến giai đoạn tiếp theo, tích hợp máy bay F-35 vào Không quân Romania".

Romania sẽ chi trả toàn bộ chi phí đào tạo phi công Ukraine trên máy bay tiêm kích F-16 của phương Tây tại căn cứ không quân Fetești, bằng ngân sách nhà nước, thông qua Bộ Quốc phòng Romania.

Năm 2023, một số quốc gia thành viên NATO đã quyết định chuyển giao máy bay F-16 cho Ukraine và đào tạo phi công Ukraine để vận hành loại tiêm kích này.

Theo Politico, Ukraine đã liên tục thúc giục các nước châu Âu và Mỹ đẩy nhanh tiến độ đào tạo phi công không quân Ukraine trên F-16, cho rằng tốc độ đang chậm và quy mô huấn luyện chưa đủ lớn.

F-16 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 4 có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm tấn công mặt đất, yểm trợ đường không và đánh chặn máy bay đối phương.

F-16 là vũ khí đáng gờm với khả năng đa nhiệm, cơ động tốt, tốc độ tối đa gần 1.900km/h, cho phép thực hiện các nhiệm vụ không đối không, tấn công mặt đất và trinh sát. Máy bay này tích hợp các hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm radar giúp xác định mục tiêu và nâng cao nhận thức tình huống.