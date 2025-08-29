Tiêm kích F-16 của Ba Lan rơi khi tập dượt cho triển lãm hàng không

Một tiêm kích F-16 tham gia cuộc diễn tập của NATO tại Ba Lan năm 2022 (Ảnh: AFP).

Truyền thông địa phương đưa tin, tiêm kích F-16 rơi xuống đường băng vào chiều 28/8, khiến đường băng bị hư hại. Vụ rơi xảy ra khi tiêm kích này tập dượt để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tại triển lãm hàng không Radom dự kiến tổ chức cuối tuần này.

Đoạn video do truyền thông Ba Lan thu thập cho thấy tiêm kích F-16 đang thực hiện động tác nhào lộn thì lao xuống đất, bốc cháy và trượt dài trên đường băng. Vụ tai nạn khiến phi công của tiêm kích thiệt mạng.

“Phi công quân đội Ba Lan đã hy sinh trong vụ rơi tiêm kích F-16, một sĩ quan luôn phục vụ đất nước với sự tận tụy và dũng cảm”, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz viết trên mạng X sau khi tới hiện trường vụ tai nạn.

Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang cho biết chiếc máy bay gặp nạn thuộc căn cứ không quân chiến thuật số 31 gần Poznan, và không có thương vong nào đối với những người xung quanh. “Hoạt động cứu hộ đã được triển khai ngay tại hiện trường”, thông cáo nêu rõ.

Triển lãm Hàng không Quốc tế dự kiến diễn ra ngày 30-31/8 tại Radom là một trong những sự kiện lớn nhất loại hình này ở châu Âu, với hơn 150 máy bay từ 20 quốc gia tham gia trình diễn trong năm nay. Sau vụ việc của tiêm kích F-16, buổi triển lãm đã tạm hoãn.