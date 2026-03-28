Rộ tin Mỹ sắp triển khai thêm tàu sân bay đến gần Iran

Tàu sân bay USS George H.W. Bush của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Mỹ được cho là sắp triển khai tàu sân bay USS George H.W. Bush đến khu vực xung đột gần Iran.

Nguồn tin cho biết tàu sân bay này sẽ tiến vào khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), bao gồm cả Trung Đông.

Hiện chưa rõ liệu tàu sân bay USS George H.W. Bush sẽ gia nhập hay thay thế một trong 2 tàu sân bay Mỹ đã có mặt tại khu vực là USS Abraham Lincoln và USS Gerald Ford, vốn tham gia vào các hoạt động tác chiến đang diễn ra chống lại Iran trong vài tuần qua. Đồng thời cũng chưa rõ nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush sẽ triển khai ở Trung Đông trong thời gian bao lâu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã cân nhắc một số phương án quân sự bổ sung với Iran nhưng khẳng định ông đang theo đuổi các cuộc đàm phán ngoại giao với nước này mặc dù Tehran nhiều lần phủ nhận việc đàm phán đang diễn ra.

Hôm qua, ông Trump cho biết, cuộc chiến ở Iran "vẫn chưa kết thúc" và rằng Mỹ vẫn còn hơn 3.500 mục tiêu khác chưa nhắm tới tại Iran.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, chiến dịch không kích của Mỹ và Israel đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran.

“Họ đang bị tấn công dữ dội đến mức bất kỳ ai cũng sẽ phải đàm phán thôi. Họ đang xin để đạt được một thỏa thuận. Họ đang đàm phán”, ông Trump nói.

Trong bài phát biểu hôm qua, ông Trump cũng ẩn ý Mỹ sẽ cắt giảm chi tiêu cho việc bảo vệ các quốc gia NATO khác sau khi một số nước châu Âu bác bỏ yêu cầu của ông về việc hỗ trợ trong chiến dịch tấn công Iran.

“Tôi nghĩ một sai lầm khủng khiếp là khi NATO đơn giản là đã không có mặt ở đó”, ông Trump nói.

Ông cho biết thêm: “Chúng ta chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho NATO để bảo vệ họ, và chúng ta lẽ ra sẽ luôn ở đó vì họ, nhưng bây giờ, dựa trên hành động của họ, tôi đoán chúng ta không cần phải như vậy nữa, đúng không”.

Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng kêu gọi các quốc gia khác gửi tàu chiến đến để phối hợp mở cửa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược bị Iran về cơ bản phong tỏa kể từ đầu xung đột.

Ông coi yêu cầu của mình như một bài kiểm tra lòng trung thành, gợi ý rằng việc cử tàu hải quân sẽ chỉ là một “nỗ lực rất nhỏ” đối với các quốc gia vốn đang dựa vào Mỹ để đảm bảo an ninh cho chính họ.

“Tại sao chúng ta phải ở đó vì họ nếu họ không ở đó vì chúng ta”, ông Trump lập luận.